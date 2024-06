Mưa lũ bất ngờ, Hà Giang chìm trong biển nước, nhiều khách du lịch phải bỏ lại xe máy

Đêm qua, sáng sớm nay, ngày 10/6, tại Hà Giang xảy ra mưa rất to và là địa phương mưa lớn nhất cả nước với nhiều điểm mưa từ 100-200 mm. Riêng tại Vị Xuyên, Hà Giang lượng mưa lên đến 226 mm.



Do mưa lớn trên sông Lô xuất hiện lũ khẩn cấp, dự kiến 6-7h sáng nay lũ đạt đỉnh, vượt báo động 3 khoảng 150cm, sau đó duy trì mức cao trên báo động 3.

Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang, và huyện Vị Xuyên có nơi bị ngập lụt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình sườn đất dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng ,ven sông suối.

Do mưa lớn và lũ lên, tại thành phố Hà Giang sáng sớm nay nhiều khu vực cũng xảy ra ngập úng.

Từ khoảng 3h sáng nay, mưa lớn đổ xuống TP Hà Giang và chỉ khoảng 30 phút sau nước từ các đỉnh núi bao quanh đổ xuống đường ào ạt như dòng thác. Đến sáng, nhiều nơi ở Hà Giang đã chìm trong biển nước.

TP Hà Giang chìm sâu trong biển nước - Ảnh: Tour Mạnh/OFFB

Thành phố Hà Giang ngập lụt sáng sớm nay - Ảnh: Hữu Khánh/VTV

Nhiều ô tô bị ngập sâu trong nước- Ảnh: Công lý

Người dân không thể ra đường sinh hoạt vào sáng nay do nước ngập sâu - Ảnh: Công lý

Nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang ngập đến ngang người - Ảnh: Công lý

Vào chiều qua (9/6), tại huyện Mèo Vạc, tuyến đường chính xuống sông Nho Quế, vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ bị chia bắt, do lượng đất, đá sạt lở từ núi xuống mặt đường quá nhiều; khe suối ngập sâu trong nước khiến một số du khách và người dân địa phương bị mắc kẹt.

Do nhiều đoạn đường ở Hà Giang ảnh hưởng nghiêm trọng vì mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở nên rất đông du khách phải quay đầu, bỏ dở hành trình vì không thể tiếp tục di chuyển. Ngoài ra, có nhiều du khách đã phải để xe máy đã thuê lại nhà dân và thuê ôtô để đi theo lối mòn trên núi về trung tâm Hà Giang, kết thúc chuyến du lịch sớm.

UBND tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại.

Mưa lớn khiến đường từ trung tâm huyện Mèo Vạc vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc) bị chia cắt - Ảnh: VTC News

Hà Giang mưa to, sạt lở gây tắc nghẽn vào chiều ngày 9/6 - Clip: QĐND

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ sáng sớm ngày 9/6 đến sáng sớm nay 10/6, phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh…

Dự báo thời tiết ngày 10/6: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm. Chiều tối và tối 10/6, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.