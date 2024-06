Dự báo trong đêm nay và sáng mai 10/6, mai rãnh áp thấp xu hướng yếu dần, nhưng đới gió Đông Nam mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc Bộ vào vẫn hoạt động. Dự báo từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 120 mm. Trong đó, Đông Bắc mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Từ chiều 10/6, tổ hợp hình thế gây mưa là rãnh áp thấp qua Bắc Bộ và hội tụ gió lên đến mực 5.000 m suy yếu dần nên mưa lớn khả năng giảm dần.