Thủ đô Hà Nội cũng đón mưa rất lớn trong sáng nay. Chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhiều nơi ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hoàng Mai khoảng 110 mm, Nam Từ Liêm 100,3 mm, Cầu Giấy 70,3 mm, Thanh Xuân 67,3 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối ngày 5/6 đến đêm 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm.