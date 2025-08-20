Danh tính 2 người đứng sau giúp Hoàng Hồng Ngọc tỏa sáng trong liveshow Bông hoa ánh thép

Ca – nhạc sĩ, quán quân Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc vừa có liveshow đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Bông hoa ánh thép . Chương trình diễn ra tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội – nơi cô đang công tác – trong không khí chật kín khán phòng, khán giả reo hò cổ vũ từ đầu đến cuối.

Thành công ấy không chỉ nhờ tài năng và nỗ lực của nữ ca sĩ mà còn có dấu ấn quan trọng từ những cộng sự phía sau, đặc biệt là đạo diễn Trương Huy Công và nhà sản xuất Hải Đàm.

Ngay từ buổi họp báo, Hoàng Hồng Ngọc đã nhấn mạnh, cô nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, trong đó Trương Huy Công và Hải Đàm là hai “cánh tay phải” góp phần quyết định thành công của đêm nhạc. Họ đảm nhiệm các công việc trọng yếu từ xây dựng ý tưởng, quản lý chi phí cho tới điều phối toàn bộ quá trình sản xuất.

Hình ảnh Hoàng Hồng Ngọc trong đêm nhạc.

Nhờ tình bạn thân thiết và sự ăn ý trong công việc, cả ba gần như không mất nhiều thời gian tranh luận. Ngọc đưa ra ý tưởng, Công lên phương án, còn Hải lo phần dự toán sản xuất. Chỉ trong hai tháng – một khoảng thời gian ngắn so với mặt bằng chuẩn bị của nhiều nghệ sĩ khác – ekip đã hoàn thiện một liveshow quy mô, đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật của Hoàng Hồng Ngọc.

Điều đáng nói, liveshow diễn ra đúng thời điểm “cao điểm” concert trong cả nước, lịch diễn của các ca sĩ khách mời như Oplus, Hồng Duyên, Thu Thủy… đều dày đặc. Với đặc thù là “nghệ sĩ lính”, Hoàng Hồng Ngọc cùng đồng nghiệp còn thường xuyên phải nhận nhiệm vụ đột xuất từ đơn vị. Trong bối cảnh đó, vai trò điều phối của nhà sản xuất Hải Đàm trở nên đặc biệt quan trọng. Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất MV, chương trình âm nhạc, anh đã giữ được sự bình tĩnh, đảm bảo ban nhạc tập luyện, ca sĩ ráp nhạc và sân khấu đều vận hành đúng tiến độ, dù phát sinh không ít tình huống bất ngờ.

Nhà sản xuất Hải Đàm.

"Một người làm công việc sản xuất cho một liveshow rất cần một cái đầu lạnh và một trái tim đôi khi cũng cần phải… lạnh. Sự tính toán chi li, tỉ mỉ từng chi tiết, từng phần việc, giao công việc cho từng team, từng người cần phải linh hoạt nhưng cũng rất kỷ luật. Mọi thứ xảy đến bất ngờ cần giữ được một thái độ bình tĩnh để xử lý. Đừng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc sản xuất, vì rất có thể bạn sẽ quyết định sai khi đang bị cảm xúc lấn át.

Đấy chính là lý do mà khi thực hiện sản xuấ cho Bông hoa ánh thép, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn và cả thách thức, dù nhỏ nhất ngay cả trước khi mở màn. Tôi cảm ơn Hoàng Hồng Ngọc đã tin tưởng và tạo cho tôi cơ hội, để ghi thêm một trang vào cuốn "nhật ký" nghề nghiệp của đời mình, và may mắn, đó là một trang nhật ký thật đẹp và nhiều hoa", nhà sản xuất Hải Đàm chia sẻ.

Đảm nhiệm vai trò đạo diễn, Trương Huy Công cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho chương trình. Anh mang tới một sân khấu đa sắc màu, tái hiện được hành trình nghệ thuật 15 năm của một nghệ sĩ đa năng – vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, vừa là quân nhân. Công thừa nhận đây là “bài toán không hề đơn giản”, bởi đòi hỏi phải khắc họa đủ những dấu mốc quan trọng mà vẫn giữ được sự gắn kết về tổng thể.

Hình ảnh nhận diện liveshow – hoa sen đá – cũng mang nhiều ý nghĩa. Đó là loài hoa giản dị nhưng bền bỉ, thích nghi trong mọi môi trường, vừa mộc mạc vừa tinh tế, được ekip lựa chọn như biểu tượng cho con người Hoàng Hồng Ngọc.

Đạo diễn Trương Huy Công.

“Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt vào sự đam mê và sáng tạo của một người nghệ sỹ. Bản thân tôi và Hoàng Hồng Ngọc đều là những người ưa thích sự chỉn chu nhưng không bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Đấy chính là điều khiến chúng tôi "gặp" nhau trong cả tư duy sống và làm nghề.

Thế nên, mỗi bài hát, một khuôn hình, mỗi điệu múa, mỗi khoảnh khắc ánh sáng hay câu nhạc trong liveshow đều được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng để chúng ăn khớp với tổng thể, nhưng vẫn không làm mất đi nét đặc trưng của từng thể loại. Và đó chính là một trong những điều làm nên sự đẹp đẽ của Bông hoa ánh thép mà Hoàng Hồng Ngọc cùng ekip chúng tôi đã mang tới cho khán giả trong đêm nhạc vừa rồi”, đạo diễn Trương Huy Công nói.

Sau đêm diễn, Hoàng Hồng Ngọc cho biết, cô mong muốn tình bạn giữa ba người sẽ tiếp tục bền chặt, để cùng nhau mang tới nhiều sản phẩm chất lượng cho khán giả. Với nữ ca sĩ, việc được đồng hành cùng những cộng sự trẻ, có tài và có tâm như Hải Đàm, Trương Huy Công là một “duyên đẹp” trong sự nghiệp.