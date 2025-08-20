Chiều 19/8, ca sĩ Lê Việt Anh chính thức ra mắt MV Gióng tự do tại Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ đình đám đã có mặt chúc mừng anh.

Gióng tự do là ca khúc do nhạc sĩ Huy Trần Jack sáng tác, lấy cảm hứng từ câu chuyện Thánh Gióng – biểu tượng của sức mạnh và tinh thần quật khởi. Bài hát mang phong cách dân gian đương đại pha trộn rock, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Giọng hát của Lê Việt Anh được xem là yếu tố làm bật lên thông điệp ca khúc vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế như một cách kể lại câu chuyện chàng thiếu niên vươn vai thành anh hùng, đánh đuổi giặc Ân, giành lại độc lập tự do cho đất nước. MV được dàn dựng với ngôn ngữ múa và kỹ xảo trong studio.

Lê Việt Anh trong ngày ra mắt MV.

Tại buổi gặp gỡ, nhạc sĩ Huy Trần Jack chia sẻ về cơ duyên hợp tác với Lê Việt Anh: "Sau khi chứng kiến Lê Việt Anh thử sức bản thân nhiều hơn với mảng sân khấu, nhạc kịch và đặc biệt là những tác phẩm gắn liền với văn hoá, tình yêu nước... tôi đã nghĩ ngay đến một hướng đi hoàn toàn mới dành cho Việt Anh, đó là những ca khúc pop/rock hiện đại, trẻ trung, dễ đi vào lòng người nghe đại chúng nhưng vẫn truyền tải thông điệp sử ca hào hùng.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện Thánh Gióng, tôi đã viết nên ca khúc này, thể hiện khát vọng tự do của người dân Việt Nam thời xưa và khát vọng vươn lên đưa Việt Nam hóa rồng ở thời điểm hiện tại", nam nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Huy Trần Jack.

Ekip thực hiện MC chia sẻ tại buổi ra mắt.

Với Lê Việt Anh, Gióng tự do không chỉ là một bài hát mà còn thể hiện khát vọng của mỗi người dân Việt Nam khi đứng trước kỷ nguyên vươn mình, ai cũng mong muốn đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đất nước. Vì thế, MV này không chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa mà còn là lời hiệu triệu, khơi lại lòng tự hào của lịch sử dân tộc, biết ơn những thế hệ cha ông từ ngàn năm trước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cùng bạn bè năm châu.

Anh cũng tiết lộ lý do chọn ra mắt MV Gióng tự do ở thời điểm này : "Thực sự dự án này tôi đã thực hiện xong cách đây hơn 3 tháng rồi, nhưng tôi chọn thời điểm này ra mắt để hòa chung vào dòng chảy của mọi người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9".

Lê Việt Anh tặng hoa tri ân cho cô giáo Kiều Vân.

Trong dịp này, Việt Anh còn muốn gửi lời tri ân đến các thầy cô Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội – nơi đã mở cánh cửa nghệ thuật cho anh. Tại buổi ra mắt MV, cô giáo Kiều Vân - người từng dìu dắt nam ca sĩ những ngày đầu, xúc động nhớ lại: "Con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Anh không hoàn lộ như những người khác, rất khó khăn ngay từ những bước đầu tiên, mọi thứ không trải hoa hồng mà bằng sự cố gắng, nỗ lực và đam mê quyết liệt.

Tôi được chứng kiến từ những bước đầu tiên. Lần đầu, Việt Anh gặp tôi là một buổi chiều chạng vạng, khoảng 6-7 giờ tối vì bạn ấy còn phải đi học ở một trường khác rồi mới về gặp tôi và trình bày nguyện vọng...

Việt Anh hồn nhiên hát một ca khúc nhưng không ấn tượng với tôi lắm. Mà nói thật, tôi không ấn tượng với cậu học trò này chút nào cả. Thứ nhất là xấu trai lắm không đẹp trai như bây giờ, tóc không nhiều như bây giờ, không hiểu tại sao trẻ mà ít tóc thế. Được cái là cao mà tôi lại thích cao và đam mê yêu ca hát mãnh liệt", cô giáo Kiều Vân nói.

Nghe lại câu chuyện từ cô giáo, Việt Anh dí dỏm phản hồi: "Hồi đấy em ít bị chê xấu lắm, chỉ là xấu hơn bây giờ thôi chứ mặt bằng chung sinh viên lúc đó đâu có điều kiện, nên trông gầy gầy như nghiện. Bây giờ thì cuộc sống tốt đẹp hơn, lại nhận được nhiều sự yêu thương nên em đang ở giai đoạn đẹp trai nhất. Còn hát thì mỗi ngày hay hơn một tý".

Phần hát live ấn tượng của nam ca sĩ và nghệ sĩ Thùy Anh.

Được biết đến từ giải Nhì Sao Mai 2011 (dòng nhạc nhẹ) và giải Ca sĩ được khán giả bình chọn tại Sao Mai Điểm hẹn 2012, Lê Việt Anh từng ghi dấu với các ca khúc ballad như Tình nhân, Mây. Năm 2019, anh ra mắt album Nụ cười mắt lá và tổ chức liveshow Ước nguyện phù sa kỷ niệm 10 năm ca hát. Tháng 4/2024, anh tiếp tục gây bất ngờ với album Khung trời khác gồm 7 ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Bảo, được đánh giá cao về sự trẻ trung và mộc mạc.

Không chỉ dừng ở ca hát, Việt Anh còn lấn sân nhạc kịch, gây tiếng vang với vai chính trong Sóng của Nhà hát Tuổi trẻ và đặc biệt là Lửa từ đất – vở diễn khắc họa chân dung Bí thư Thành ủy Hà Nội đầu tiên, ông Nguyễn Ngọc Vũ. Những vai diễn này chứng minh sự tiến bộ và nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong nghệ thuật.

Vượt qua những khó khăn và cả những tin đồn "có đại gia chống lưng", nam ca sĩ khẳng định: "Tôi từ trước đến nay đi bằng đúng đôi chân của mình. Có lần tôi đùa là phải bán nhà 7 tỷ để làm nghệ thuật nhưng thực ra không phải vậy. Đến thời điểm này, cái nhà 7 tỷ ấy tôi bán để mua mấy nhà khác chứ không phải để làm nghệ thuật. Tôi luôn cố gắng lao động, tích lũy để có được những gì hôm nay".

Có thể nói, sau 14 năm bước ra từ cuộc thi Sao Mai, Lê Việt Anh giờ đây đã khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc Việt và MV Gióng tự do là một dấu ấn mới trong hành trình theo đuổi đam mê.

GIÓNG TỰ DO - LÊ VIỆT ANH (Official Music Video)



