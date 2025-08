Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc: 15 năm sáng tác 80 ca khúc, tự làm giám đốc âm nhạc cho liveshow đầu

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu 10 năm kể từ khi cô đăng quang Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2015 và cũng là dịp để nhìn lại hành trình 15 năm nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ.

Liveshow được Hoàng Hồng Ngọc trực tiếp làm giám đốc âm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thân thiết như nhóm Oplus, các ca sĩ Sao Mai: Thu Thủy, Hồng Duyên, Bích Ngọc, Lê Minh Ngọc cùng các ca sĩ trẻ Quang Huy – Mai Chi và hai đàn chị Mai Trang, Thu Hiền. Đạo diễn Huy Công cùng ban nhạc Bình Văn sẽ đồng hành trong đêm nhạc đặc biệt này.

Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ tại buổi gặp gỡ giới thiệu về liveshow.

Ekip đồng hành cùng nữ ca sĩ ở liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.

Sinh ra ở Vinh (Nghệ An), Hoàng Hồng Ngọc sớm bộc lộ năng khiếu và từng sinh hoạt tại Đội nghệ thuật Chim xanh – Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Lê Xuân Hòa, cô đạt nhiều giải thưởng từ nhỏ. Thi đỗ cùng lúc Đại học Thương mại và Trung cấp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô chọn theo đuổi âm nhạc và giấc mơ trở thành quân nhân. Tuy nhiên, sau một năm học, cô thử rẽ hướng sang Khoa Kế toán Đại học Công đoàn nhưng nhanh chóng nhận ra mình không thuộc về những con số, và quay trở lại với con đường nghệ thuật.

Năm 2012, Hoàng Hồng Ngọc tham gia nhóm nhạc "Lá Xanh" do NSƯT Hồng Hạnh thành lập, gồm 6 thành viên nữ trẻ đầy tiềm năng. Khi ấy, cô học tại ĐH VHNT Quân đội, được đào tạo bởi những giảng viên như NSND Hà Thủy, NSND Rơ Chăm Phiang, Thu Phương. Cô từng thử sức nhiều cuộc thi như Vietnam Idol, X-Factor, Sao Mai điểm hẹn nhưng không thành công. Mãi đến năm 2015, cô mới chạm tới vinh quang khi giành quán quân dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai dưới sự dẫn dắt của NSND Hà Thủy.

NSND Hà Thủy chia sẻ về học trò.

Năm 2016 là bước ngoặt khi cô tham gia Sing My Song với bài "Why not", được cả Nguyễn Hải Phong và Giáng Son lựa chọn. Đây là lần đầu tiên năng lực sáng tác của cô được công nhận. Từ đó, cô vừa hát vừa sáng tác, từng bước khẳng định bản thân trên cả hai vai trò.

Tốt nghiệp, cô được nhận về Nhà hát Quân đội, chính thức thực hiện giấc mơ nghệ sĩ – quân nhân. Gắn bó với môi trường kỷ luật nhưng đầy chất nghệ thuật, Hoàng Hồng Ngọc không ngừng sáng tạo. Cô từng chia sẻ: "Sáng tác về người lính và hát về người lính là điều thiêng liêng trong tim tôi".

Trong 5 năm, Hoàng Hồng Ngọc giành hàng loạt giải thưởng lớn: HCV Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân (2018, 2023), HCB Army Games tại Nga (2020), Giải Nhì sáng tác thanh niên quân đội (2021), Giải A và B các cuộc thi sáng tác do Bộ Công an và Quốc hội tổ chức (2024–2025)...

Trong suốt 15 năm làm nghề, bên cạnh các giải thưởng, Hoàng Hồng Ngọc còn sáng tác gần 80 bài hát. Nhiều bài được sử dụng trong các chương trình chính luận như: Lửa Việt, Tôi tự hào là tương lai Việt Nam, Sen, Lời Đảng hiệu triệu trái tim, Chạm tới mặt trời... Ngoài ra, cô còn viết nhạc cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Hương Giang, Đinh Hiền Anh, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Hồng Duyên và làm sản xuất âm nhạc cho các album như Mời anh về Tây Bắc, Ngũ Hành, Nét Việt…

Không chỉ sáng tác và biểu diễn, Hoàng Hồng Ngọc còn được Nhà hát Quân đội giao nhiệm vụ làm Phó Tổng đạo diễn các chương trình nghệ thuật, các hội diễn Toàn quân, Toàn quốc của Nhà hát Ca múa nhạc Quân Đội.

Sau tất cả, hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, dịu dàng nhưng mạnh mẽ là điều Hoàng Hồng Ngọc muốn truyền tải qua liveshow Bông hoa ánh thép. Hình tượng Hoa sen đá – loài cây sống kiên cường trong khắc nghiệt – được cô chọn làm biểu tượng xuyên suốt chương trình, như sự đồng điệu với chính mình: "Nữ quân nhân cũng như sen đá – đẹp từ nội lực, sống bền bỉ, không phô trương mà đầy cuốn hút".

Cô chia sẻ, sau 10 năm từ ngày bước ra từ Sao Mai, cô biết ơn những người đã giúp đỡ mình, đặc biệt là NSND Hà Thủy và NSƯT Hồng Hạnh – những người định hướng và luôn tạo điều kiện cho cô tỏa sáng, từ giảng đường đến Nhà hát.

Với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Hồng Ngọc mong muốn đây không chỉ là đêm nhạc đánh dấu chặng đường đã đi, mà còn là lời khẳng định đam mê, bản lĩnh và tài năng của một nghệ sĩ mặc áo lính đang tiếp tục vươn lên bằng nội lực và trái tim yêu nghề.