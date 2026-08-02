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Danh sách 50 nước phải đặt cọc tới 20.000 USD khi xin visa Mỹ, không có Việt Nam

Phương Anh
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Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp dụng lâu dài chương trình yêu cầu ký quỹ khi xin thị thực (visa) đối với công dân của 50 quốc gia.

Theo quy định mới, người nộp đơn có thể phải nộp tiền bảo lãnh (đặt cọc) tới 20.000 USD để được cấp thị thực, theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang (Federal Register) ngày 31/7. Quy định áp dụng đối với thị thực B1 và B2, là các loại visa dành cho mục đích công tác và du lịch.

Theo thông báo, viên chức lãnh sự có quyền yêu cầu người xin thị thực thuộc diện áp dụng phải nộp khoản đặt cọc lên tới 20.000 USD như một điều kiện để được cấp visa, tùy theo đánh giá của từng trường hợp.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela, năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm này triển khai từ năm 2025, cung cấp đủ dữ liệu để kết luận rằng cơ chế đặt cọc này là công cụ hiệu quả trong việc buộc người được cấp thị thực tuân thủ các điều kiện nhập cảnh, đặc biệt là không lưu trú quá thời hạn cho phép.

Trong giai đoạn thí điểm, mức ký quỹ có thể là 5.000 USD, 10.000 USD hoặc tối đa 15.000 USD. Tuy nhiên, quy định mới sẽ bỏ mức 5.000 USD và nâng mức ký quỹ tối đa lên 20.000 USD.

Quyết định cuối cùng sẽ có hiệu lực từ ngày 3/8, khi chính thức được đăng trên Công báo Liên bang. Danh sách áp dụng gồm 50 quốc gia, trong đó 30 nước thuộc châu Phi.

50 quốc gia áp dụng nộp bảo lãnh thị thực Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ xác định công dân của các quốc gia này cần phải nộp tiền bảo lãnh visa, theo danh sách cập nhật đến 13/5/2026 và ngày áp dụng thực hiện.

STT Quốc gia Ngày áp dụng
1 Algeria 21/1/2026
2 Angola 21/1/2026
3 Antigua và Barbuda 21/1/2026
4 Bangladesh 21/1/2026
5 Benin 21/1/2026
6 Bhutan 1/1/2026
7 Botswana 1/1/2026
8 Burundi 21/1/2026
9 Cabo Verde 21/1/2026
10 Campuchia 2/4/2026
11 Cộng hòa Trung Phi 1/1/2026
12 Bờ Biển Ngà 21/1/2026
13 Cuba 21/1/2026
14 Djibouti 21/1/2026
15 Dominica 21/1/2026
16 Ethiopia 2/4/2026
17 Fiji 21/1/2026
18 Gabon 21/1/2026
19 Gambia 11/10/2025
20 Georgia 2/4/2026
21 Grenada 2/4/2026
22 Guinea 1/1/2026
23 Guinea-Bissau 1/1/2026
24 Kyrgyzstan 21/1/2026
25 Lesotho 2/4/2026
26 Malawi 20/8/2025
27 Mauritania 23/10/2025
28 Mauritius 2/4/2026
29 Mông Cổ 2/4/2026
30 Mozambique 2/4/2026
31 Namibia 1/1/2026
32 Nepal 21/1/2026
33 Nicaragua 2/4/2026
34 Nigeria 21/1/2026
35 Papua New Guinea 2/4/2026
36 Sao Tome và Principe 23/10/2025
37 Senegal 21/1/2026
38 Seychelles 2/4/2026
39 Tajikistan 21/1/2026
40 Tanzania 23/10/2025
41 Togo 21/1/2026
42 Tonga 21/1/2026
43 Tunisia 2/4/2026
44 Turkmenistan 1/1/2026
45 Tuvalu 21/1/2026
46 Uganda 21/1/2026
47 Vanuatu 21/1/2026
48 Venezuela 21/1/2026
49 Zambia 20/8/2025
50 Zimbabwe 21/1/2026

Chính quyền Trump: Giảm tình trạng ở quá hạn visa

Chính quyền Mỹ cho biết chính sách này nhằm giảm tình trạng người nước ngoài ở lại Mỹ sau khi thị thực hết hạn.

Tuy nhiên, một số tổ chức cho rằng quy định sẽ khiến nhiều người có nhu cầu đi lại hợp pháp ngần ngại đến Mỹ do chi phí tăng cao. Các tổ chức cũng chỉ trích rằng chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump có thể tạo ra môi trường thiếu an toàn đối với các nhóm thiểu số và có nguy cơ dẫn tới tình trạng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.

Về phía mình, Tổng thống Trump bảo vệ các biện pháp này, cho rằng chúng là cần thiết để tăng cường an ninh quốc gia.

Chính quyền của ông cũng áp dụng nhiều loại phí mới với mức cao đối với một số loại thị thực, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của người xin visa cũng như những người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ.

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