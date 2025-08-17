Danh họa U90 nghi bị vợ người mẫu kém 50 tuổi bắt cóc thủ tiêu, con gái lật tẩy âm mưu thâm độc

Theo tờ Sohu, drama gia đình nóng nhất Trung Quốc hiện tại, khiến hàng triệu người nín thở theo dõi thuộc về danh họa 87 tuổi Phạm Tăng và cô vợ trẻ Từ Manh (cựu MC kiêm người mẫu). Từ Manh bị tố cáo ngoại tình, cấu kết với con riêng của chồng cuỗm đi 2 tỷ NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng) tiền bán tranh chữ và cổ vật với giá thấp và làm giả hợp đồng.

Đến tối muộn ngày 16/8, con gái của danh họa Phạm Tăng cũng đã lên tiếng xác nhận về sự biến mất bí ẩn của cha, Từ Manh, con trai riêng của Phạm Tăng... Cô cũng tung loạt thông gây sốc có liên quan đến vụ việc khiến dư luận chao đảo.

Vụ việc danh họa Phạm Tăng nghi vấn bị vợ người mẫu 37 tuổi "cắm sừng", cuỗm sạch khối tài sản chục nghìn tỷ đang gây chấn động dư luận Trung Quốc

Danh họa Phạm Tăng đã mất tích 35 ngày, nghi đã gặp chuyện không may

Tối qua, Phạm Hiểu Huệ - con gái Phạm Tăng - đăng bài trên Weibo thông báo cha cô đã biến mất không dấu vết. Phạm Hiểu Huệ là gái của Phạm Tăng và người vợ thứ 2 Biên Bảo Hoa. Khi gia đình đổ vỡ, cô theo mẹ sống, rất ít khi gặp cha. Phạm Hiểu Huệ cho biết lần cuối cùng cô đến thăm cha là tại tiệc mừng thọ tổ chức ngày 5/7. Sau đó, cô đưa các con ra nước ngoài du lịch.

Trong thời gian này, cô nhiều lần gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe cha, nhưng lại nhận được tin nhắn hồi âm vô cùng khó hiểu: "Từ Manh nhập viện, Phạm Tăng đang ở bệnh viện chăm sóc". Phạm Hiểu Huệ cảm thấy nội dung tin nhắn rất bất thường bởi cha cô đã 87 tuổi, sức khỏe yếu, đến chăm sóc bản thân mình còn khó, sao có thể túc trực chăm nom vợ trẻ. Tuy nhiên, do tin tưởng Từ Manh nên Phạm Hiểu Huệ không truy hỏi thêm.

Mãi đến ngày 15/8, được bạn bè gọi và tin tức Phạm Tăng mất tích ầm ĩ MXH, Phạm Hiểu Huệ mới tá hỏa. Cô liền đặt vé máy bay đưa cả nhà về nước xem xét tình hình. Khi đến dinh thự Bích Thủy Trang của cha, cô thấy cổng bị dán lệnh phong tỏa, bên trong nhà trống trơn. Qua tìm hiểu, Phạm Hiểu Huệ biết được cha mình đã bị Từ Manh đưa đi từ ngày 13/7. Đến nay, ông đã mất tích 35 ngày không rõ tung tích. Điện thoại của cô vợ trẻ cũng không thể liên lạc.

Con gái Phạm Tăng cho biết cha cô đã mất tích 35 ngày. Trong thời gian này, Từ Manh cũng biệt tăm không rõ tung tích

Theo Phạm Hiểu Huệ, sức khỏe của cha cô rất yếu, phần lớn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác. Vì vậy, Phạm Hiểu Huệ lo lắng cha cô sẽ gặp chuyện khi bị Từ Manh đưa đi khắp nơi. "Ai biết tin tức của cha tôi, xin hãy liên hệ. Tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông. Tôi thật sự không biết mấy kẻ ác nhân thất đức, táng tận lương tâm đó đã đưa ông đi đâu" , Phạm Hiểu Huệ cầu cứu.

Âm mưu bắt cóc, chiếm đoạt tài sản của chồng U90

Theo Phạm Hiểu Huệ, vụ việc cha cô biến mất bí ẩn cùng sự bốc hơi của khối tài sản khủng không hề đơn giản. Tất cả là âm mưu đã được lập ra từ trước của Từ Manh và Phạm Trung Đạt - con ngoài giá thú của Phạm Tăng với Trương Quế Vân. Theo Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh hiện diện trong gia đình cô từ trước năm 2021. Khi đó, Từ Manh bất ngờ bỏ nghề người mẫu và MC truyền hình để đến chăm sóc cho Trương Quế Vân - "tiểu tam" phá nát gia đình cô - đang lâm bạo bệnh của cha cô. Người đưa Từ Manh vào nhà chính là Phạm Trung Đạt.

Sau khi Trương Quế Vân mất, Từ Manh liền thế chỗ, và chính thức cưới Phạm Tăng vào tháng 4/2024. Khi danh họa Phạm Tăng bị tai biến, ông trao chìa khóa kho sưu tầm cho Từ Manh quản lý, thậm chí đổi mật mã thành ngày sinh của người vợ trẻ này. Đến tháng 7 năm nay, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tất cả bảo mẫu, đầu bếp, người giúp việc, người chăm sóc Phạm Tăng trong hàng chục năm qua đều bị Từ Manh lần lượt đuổi việc không rõ nguyên nhân.

Từ Manh đã lần lượt đuổi việc các nhân viên thân cận của chồng danh họa từ đầu tháng 7

Một người bảo mẫu cho biết bà đã chứng kiến Từ Manh nhiều lần tắt camera, cùng Phạm Trung Đạt và đồng hương Phạm Mỗ Hoa - người hỗ trợ nữ người mẫu bán tài sản - chuyển tranh thư pháp, đồ cổ sưu tập trong kho cất giữ 50 năm của chồng ra ngoài. 1 nguồn tin khác khẳng định Từ Manh có quan hệ mờ ám với con riêng của chồng. Từ Manh và Phạm Trung Đạt thường xuyên thay nhau giả danh Phạm Tăng nhắn tin WeChat cho bạn bè và những người khác để cho thấy rằng ông vẫn khỏe mạnh, được chăm sóc tốt.

Theo Phạm Hiểu Huệ, các nhân viên trong nhà đều biết chuyện xấu của Từ Manh và con riêng Phạm Tăng, nhưng không ai dám hé miệng vì bị đe dọa thủ tiêu. Số khác thì chấp nhận lấy tiền bịt miệng rồi im lặng rời đi. Phạm Hiểu Huệ chia sẻ rằng tổng giá trị tài sản Từ Manh và 2 đồng phạm cuỗm ở chỗ cha cô phải lên đến 20 tỷ NDT (68 nghìn tỷ đồng). Trong đó, người vợ kém 50 tuổi của cha cô thu lợi bất chính ít nhất 2 tỷ đồng (7.000 tỷ đồng).

Từ Manh bị tố cáo cùng con ngoài giá thú của Phạm Tăng ngoại tình, lập kế hoạch bắt cóc và chiếm đoạt tài sản của chồng

Sau khi Phạm Hiểu Huệ công khai toàn bộ sự việc còn ly kỳ hơn phim đang diễn ra trong gia đình cô, công chúng xứ tỷ dân không ngừng bàn tán. Netizen cho rằng danh họa Phạm Tăng 100% đã bị vợ trẻ kém 50 tuổi và con trai bất hiếu bắt cóc, khống chế. Họ không khỏi lo lắng 2 kẻ này sẽ manh động, thủ tiêu Phạm Tăng sau khi chuyện xấu vỡ lở để bỏ trốn. Công chúng cũng bày tỏ sự kinh sợ trước âm mưu được Phạm Trung Đạt và Từ Manh rắp tâm lập ra để giăng bẫy, chiếm đoạt tài sản của Phạm Tăng. Khán giả cho rằng Phạm Tăng đã tin tưởng sai người, rước nhầm kẻ "lòng lang dạ sói" vào nhà.

Hiện, diễn biến vụ việc đang được dân tình theo sát sao. Phạm Hiểu Huệ cũng chưa cho biết có trình báo, nhờ cảnh sát can thiệp hay không.



