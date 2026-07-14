Danh hài từ chối nhận show vì không dám để con ở một mình: "Ông trời không lấy đi của ai cái gì hết"

"Chỉ riêng tôi là từ chối nhận show ở Việt Nam vì con, dù tôi cũng nhớ nghề lắm" – Thúy Nga nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ về cách dạy con của mình.



Cô nói: "Tôi nuôi con ở Việt Nam dễ hơn, dạy con dễ hơn qua Mỹ. Qua Mỹ tôi không đủ trình độ để dạy con. Bên Mỹ này cách giáo dục khác, trẻ con được tự do hơn. Tôi là người Việt Nam qua, không biết tiếng Anh, không hiểu về văn hóa Mỹ nên không đủ trình độ, kiến thức dạy con theo kiểu Mỹ.

Thúy Nga và con gái

Tôi chỉ biết nói với con tôi rằng "mẹ không dạy được còn theo trình độ văn hóa ở Mỹ, cái này trường sẽ dạy con.

Nhưng mẹ vẫn luôn là người theo sát, quan tâm sát sao đến cuộc sống của con. Mẹ sẽ để ý từng li từng chút để mẹ biết con ra sao".

Được cái con tôi cũng hiểu nên có chuyện gì ở trường cũng về kể với tôi. Thực sự, ông trời không lấy đi của ai cái gì hết. Từ lúc quyết tâm chuyển qua kinh doanh tôi đã tự nhủ không bao giờ nhận show ở Việt Nam nữa vì không thể bay đi bay về rồi bỏ con ở đây một mình được.

Điều này rất khó khăn với tôi vì nghệ sĩ thường hay bị áp lực rằng, hết show ở Mỹ thì về Việt Nam, hết show ở Việt Nam thì sang Mỹ. Ai cũng đi diễn hai nơi như vậy.

Chỉ riêng tôi là từ chối nhận show ở Việt Nam vì con, dù tôi cũng nhớ nghề lắm. Có lẽ ông trời hiểu được sự hi sinh của tôi cho con nên cho tôi được kinh doanh phát đạt.

Bây giờ tôi toàn tâm toàn ý với kinh doanh và thành công. Hơn nữa, tôi cũng được khán giả thương nên mua hàng ủng hộ tôi.

Tôi cũng có cái duyên khi livestream bán hàng, là tôi không ào ào bán vội mà làm hài, làm trò cười trước đã. Vì thế nhiều cô chú lớn tuổi nói thích xem tôi livestream vì không bị áp lực mua hàng, cứ coi xem tôi làm trò gì đã. Từ đó, người ta thích cái gì thì mua ủng hộ tôi cái đó.

Nhiều khi tôi lên nói đã đời rồi chẳng nhớ mình bán cái gì luôn. Nhưng khán giả còn nhớ là tôi có mặt hàng gì để nhắc tôi giới thiệu. Khán giả thương tôi lắm, thấy tôi cũng hậu đậu nên càng vào coi rồi mua ủng hộ tôi.

Tôi không sắp đặt, tính toán gì cả, chỉ là cố gắng hi sinh cho con, dành mọi thứ cho con một cách toàn tâm toàn ý. Tới khi con tôi trưởng thành tôi về Việt Nam diễn vẫn kịp. Lúc đó tôi đóng vai già".