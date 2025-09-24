Danh hài nổi tiếng từng đi đạp xích lô, giờ ở biệt phủ dát vàng bên vợ và 5 con

Nguyễn Công Vượng (Vượng Râu) là một trong những diễn viên hài nổi tiếng ở miền Bắc. Sinh năm 1980 tại Nam Định, anh theo học diễn viên Kịch hát tại Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp đến nay, Vượng Râu là một trong số ít các nghệ sĩ tự sản xuất các sản phẩm hài của riêng mình. Với niềm đam mê không ngừng nghỉ, anh tạo nên những tác phẩm hài độc đáo.

Vượng Râu từng có khoảng thời gian khó khăn trước khi nổi tiếng.

Là nghệ sĩ đa tài với nhiều vở hài kịch xuất sắc, ít ai biết rằng Vượng Râu trải qua không ít khó khăn. Từ nhỏ, nam nghệ sĩ phải làm nhiều công việc chân tay. Thậm chí, anh từng đi đạp xích lô để kiếm từng đồng thực hiện đam mê.

Trong một chương trình truyền hình, Vượng Râu từng nghẹn ngào kể biết kiếm tiền từ năm cấp 1. Thời điểm đó, anh đi gói bánh khảo thuê, đi làm biển quảng cáo. Đến năm lớp 9, Vượng Râu đạp xích lô để kéo hàng kiếm tiền. Sau đi học đại học, anh viết lách thuê, đi dàn dựng thuê và trợ lý đạo diễn.

"Số tiền đó chỉ dành cho việc tôi phụ bố mẹ vào việc đóng học cho bản thân", anh tiết lộ.

Đi diễn từ năm 1998 song phải đến năm 2003 anh mới được biết đến. Năm 2005, anh bắt đầu trở nên nổi tiếng. Anh là gương mặt quen thuộc đối với khán giả trong các chương trình như Gặp nhau cuối tuần , Góc cười, Cưới ngay kẻo tết, Kỳ phùng địch thủ, Thầy ra phố...

Trải qua nhiều vất vả trong nghề, đến nay Vượng Râu gặt hái được thành tích đáng kể với công ty sản xuất phim có lượng người xem và theo dõi đông nhất nhì Việt Nam. Tên tuổi của nam diễn viên cũng gắn liền với chương trình Tết vạn lộc - chương trình ca nhạc, hài kịch được tổ chức thường niên.

Cách đây nhiều năm, nghệ sĩ hài Vượng Râu bật mí rằng mức cát-xê của anh có giá thấp nhất là 10 triệu/show. Vượng Râu cho biết khi đi hát đám cưới, anh thường yêu cầu chủ nhà trả một mức cát-xê đặc biệt. Thậm chí có những đám cưới trả anh số tiền lên tới 40 triệu đồng/show.

Nam nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Không chỉ sự nghiệp, Vượng Râu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống êm ấm bên vợ trẻ và 5 con. Bà xã của nam diễn viên tên Thu Hiền, kém anh 5 tuổi. Dù không làm việc trong lĩnh vực giải trí, cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Năm 2015, Vượng Râu thành lập công ty riêng. Sau khi kết hôn, anh giao hết quyền quản lý tiền bạc, nhân sự cho vợ để tập trung vào chuyên môn. Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ vợ là chủ tịch, còn anh chỉ làm thuê cho vợ mà không có lương cố định, bao nhiêu tiền làm ra cũng do vợ quản lý.

Tổ ấm hạnh phúc của Vượng Râu.

Sau 15 năm gắn bó, vợ chồng Vượng Râu vẫn giữ được sự ngọt ngào. Mỗi khi nhắc đến vợ, nghệ sĩ hài không giấu được niềm tự hào. Anh luôn biết ơn vì vợ đã chịu thiệt thòi, chấp nhận hy sinh sức khỏe và tuổi trẻ để sinh con và làm hậu phương cho mình.

Vì chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Vượng Râu hiện sở hữu khối tài sản đồ sộ khiến nhiều người ao ước, ngưỡng mộ. Anh sở hữu gia tài bạc tỷ gồm biệt phủ dát vàng , làm từ gỗ lim quý ở ngoại thành Hà Nội với diện tích 1.000 m2 và một căn nhà phố ở trung tâm Hà Nội.

Trong đó, căn biệt phủ có thiết kế mang đậm nét truyền thống của làng quê Bắc bộ. Mặc dù Vượng Râu không tiết lộ số tiền đầu tư để xây dựng khu biệt phủ này nhưng theo ước tính, giá của khu biệt phủ lên tới hàng chục tỷ đồng. Vào những dịp nghỉ lễ Tết, gia đình anh thường về biệt phủ này để tận hưởng không khí.

Khu biệt phủ lên tới hàng nghìn mét vuông tại ngoại thành Hà Nội của Vượng Râu.

Ngoài ra, công trình Nguyễn Công Việt Phủ tại Nam Định - quê hương của Vượng Râu cũng gây chú ý không kém. Việt phủ tại Nam Định của Vượng Râu có thiết kế đậm chất Bắc Bộ, được xây dựng trong 3 năm. Bên trong, phần nội thất được dát vàng mang đến sự sang trọng cho phủ thờ.

Khi nhắc đến danh xưng "nghệ sĩ hài giàu nhất nhì đất Bắc", Vượng Râu khiêm tốn cho rằng: "Trong giới nghệ sĩ miền Bắc, nếu nói tôi giàu nhất nhì là tôi không dám nhận đâu nhưng nếu nói tôi là người nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, dám 'chơi' đến cùng với nghề… thì tôi dám nhận thật".



