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Danh ca lập dị có 9 con, 27 cháu cấm Hồ Quang Tám gọi là chú

Li La
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Danh ca lập dị có 9 con, 27 cháu cấm Hồ Quang Tám gọi là chú hiện 78 tuổi, có cuộc sống viên mãn ở Mỹ.

Ca sĩ Hồ Quang Tám mới đây khiến nhiều khán giả thích thú khi chia sẻ cuộc trò chuyện đầy hài hước với danh ca Tuấn Anh. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ kể: "Trưa nay rất vui, qua cậu em đang gọi video thì bảo: 'Anh nói chuyện với danh ca Tuấn Anh nè'. Chú gần 80 tuổi nhưng chú bảo Hồ Quang Tám gọi anh cho trẻ. Xong bảo là đúng ra gọi chú đấy nhưng cấm gọi chú, gọi anh nha, xong cười như pháo nổ".

Câu chuyện dí dỏm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người theo dõi. Không ít khán giả bày tỏ thích thú trước sự hóm hỉnh, trẻ trung của danh ca Tuấn Anh dù đã ở tuổi xế chiều.

Danh ca lập dị có 9 con, 27 cháu cấm Hồ Quang Tám gọi là chú - Ảnh 1.

Hình ảnh danh ca Tuấn Anh khi nói chuyện với Hồ Quang Tám.

Danh ca lập dị có 9 con, 27 cháu cấm Hồ Quang Tám gọi là chú - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồ Quang Tám.

Danh ca Tuấn Anh (tên thật là Nguyễn Tuấn Anh) sinh năm 1948 tại Sài Gòn trong một gia đình trí thức có gốc Bến Tre. Dù tốt nghiệp cử nhân khoa học, ông vẫn quyết định theo đuổi con đường ca hát.

Sau này, ông sang Mỹ định cư và chính thức hoạt động ca hát chuyên nghiệp từ năm 1981. Với chất giọng trầm ấm, nội lực, Tuấn Anh nhanh chóng trở thành một trong những danh ca nổi tiếng của sân khấu hải ngoại trong thập niên 1980 - 1990, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc nhạc trẻ và nhạc Pháp lời Việt.

Không chỉ được nhớ đến bởi giọng hát đặc trưng, Tuấn Anh còn nổi tiếng với phong cách trình diễn khác biệt. Ông thường xuất hiện trên sân khấu với lối trang điểm đậm, trang phục ôm sát, lấp lánh và hình ảnh phi giới tính, vì thế nhiều khán giả đặt cho ông biệt danh là "danh ca lập dị".

Trái ngược với vẻ ngoài phá cách, ngoài đời Tuấn Anh có cuộc sống gia đình viên mãn. Ông là cha của 9 người con, ông của 27 người cháu và nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về đại gia đình đông đúc của mình. Bước sang tuổi U80, nam danh ca vẫn tích cực đi diễn, giữ tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng trẻ trung.

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Tags

sao Việt

danh ca tuấn anh

ca sĩ lập dị

Hồ Quang Tám

cấm

hậu trường

chú

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