Danh ca Khánh Ly: "Trước khi mất một ngày, chồng tôi nhờ Quang Thành lo lắng cho tôi"

Mới đây, danh ca Khánh Ly vừa trở về Việt Nam và ra mắt cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly. Dự án do tiến sĩ Bùi Quang Ngọc làm chủ nhiệm; doanh nhân – ca sĩ Quang Thành giữ vai trò chủ biên và thực hiện ghi lại nhiều lát cắt trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của giọng ca gắn liền với nhạc Trịnh.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông nhân dịp ra mắt sách, Khánh Ly có nhiều chia sẻ thẳng thắn về lý do đồng ý thực hiện cuốn sách, cũng như những kỷ niệm sâu sắc với người chồng quá cố và mối gắn bó đặc biệt với Quang Thành.

Danh ca Khánh Ly tại buổi chia sẻ với truyền thông.

Khánh Ly: Viết sách để "giải tỏa những ẩn ức" trong đời

Theo Khánh Ly, cuốn sách giống như một cuốn băng ghi lại những lát cắt đời sống của bà, nơi bà có cơ hội nhìn lại chính mình và nói ra những điều từng cất giữ rất lâu.

Danh ca bộc bạch: "Cuốn sách cũng như là một cuốn băng, một tập nhạc, nó mở ra tất cả. Trước hết là nó mở ra cho cá nhân tôi một cơ hội để có thể nói là giải tỏa những ẩn ức trong đời sống của mình".

Bà cho biết, việc chia sẻ những điều riêng tư không phải để chứng minh điều gì với người khác mà là để đối diện với chính mình: "Có nhiều điều nói ra không phải là mình muốn chứng minh điều gì với ai cả. Quan trọng nhất trong đời sống của mình là chiếu lên với chính mình thôi", bà khẳng định.

Theo Khánh Ly, con người thường dễ chia sẻ niềm vui nhưng lại rất khó nói ra nỗi buồn. Và mọi việc mình làm thì phải chấp nhận cả khen, chê và phán xét: "Niềm vui thì mình chia sẻ dễ nhưng nỗi buồn thì mình không thể bắt bất cứ ai chịu đựng chung với mình, gánh vác với mình. Cuộc đời của mình thì mình tự làm, tự chịu và để cho mọi người phán xét", Khánh Ly bày tỏ quan điểm.

Danh ca cho rằng cuốn sách giống như cách người biên tập ghi lại "tình ý" của một ca khúc. Những câu chuyện trong sách được kể lại chân thật nhất có thể.

"Tôi có sao nói vậy. Mình xấu thì nói mình xấu, mình bất tài thì mình nói mình bất tài, mình may mắn thì mình nói mình may mắn. Nhưng được mọi người yêu thương thì điều đó bù đắp cho mình rất nhiều."

Khánh Ly cũng nhắc đến triết lý sống mà bà cảm nhận từ âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Khi ông viết Tôi ơi đừng tuyệt vọng không phải ông nói với ai mà ông nói với chính ông ấy. Khi mình nghe thì lại thấy đúng với mình: tại sao mình phải tuyệt vọng trong đời sống này?".

Khánh Ly và người chồng quá cố.

Khánh Ly và Quang Thành.

Lời nhắn gửi của chồng trước khi qua đời

Cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly được thực hiện với sự đồng hành của doanh nhân – ca sĩ Quang Thành, người có hơn 20 năm gắn bó với Khánh Ly và gia đình bà.

Danh ca cho biết trong quá trình thực hiện, Quang Thành không "đạo diễn" câu chuyện của bà mà chỉ lắng nghe và ghi lại những gì ông hiểu về bà: "Chúng tôi đi sinh hoạt chung 20 năm. Có những điều Thành gợi ý, hỏi thì tôi kể thôi. Nhưng không phải hỏi một lần đâu, hỏi nhiều lần để xem mình có nói dối hay không. Người nói dối khó mà nói hai lần giống nhau", bà hóm hỉnh chia sẻ.

Theo Khánh Ly, sự gắn bó giữa hai gia đình bắt đầu từ niềm tin tôn giáo chung. "Gia đình Thành và gia đình tôi có chung một niềm tin là tin ở Thiên Chúa. Đó là điều đầu tiên đưa Thành đến với gia đình chúng tôi".

Tại buổi ra mắt sách, nữ danh ca cũng xúc động nhắc lại kỷ niệm liên quan đến người chồng quá cố của mình.

"Trước khi mất một ngày, chồng tôi nói với Quang Thành là, bây giờ anh không đi với tôi được nữa nhờ Quang Thành lo lắng dùm cho tôi". Bà cho biết từ lời nhắn gửi ấy, Quang Thành luôn quan tâm và hỗ trợ bà trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

"Từ đó Quang Thành chăm sóc tôi nhiều hơn về sức khỏe, về gia đình, rất nhiều thứ", nữ danh ca chia sẻ.

Với Khánh Ly, Quang Thành không chỉ là người thực hiện cuốn sách mà còn là một người thân trong cuộc đời bà: "Nếu có thêm một người bạn, thêm một đứa con để mình nương tựa và nâng đỡ mình thì điều đó rất quý".