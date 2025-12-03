Danh ca Chế Linh ra Hà Nội, khán giả ùa tới sân bay đón

Mới đây, danh ca Chế Linh đã đáp máy bay tới Hà Nội để gặp gỡ, giao lưu với khán giả ái mộ mình. Ông vừa bước chân xuống sân bay Nội Bài đã có nhiều khán giả đợi sẵn để đón.

Các khán giả đa phần lớn tuổi nhưng ai cũng hào hứng khi được gặp thần tượng. Mọi người còn mang theo hoa để chào mừng nam danh ca và xin chữ ký. Có nữ khán giả còn trân trọng tới mức mặc áo dài ra đón Chế Linh.

Khán giả đón Chế Linh tại sân bay

Dù đã ở tuổi U90 nhưng danh ca Chế Linh vẫn rất trẻ trung, khỏe mạnh và hoạt bát, khiến ai gặp ông ở ngoài cũng bất ngờ.

Được biết, Chế Linh đang có chuyến về nước thăm quê hương, gia đình, người thân, bạn bè chứ không biểu diễn. Ông đi rất nhiều tỉnh thành phố khác nhau, từ TP.HCM tới Nha Trang rồi lại vào Cà Mau và giờ thì bay ra Hà Nội. Dù lịch trình dày như vậy nhưng Chế Linh vẫn rất khỏe khoắn, vui vẻ và thần sắc tốt.

Nam danh ca còn tỏ ra yêu đời, vui vẻ và như trẻ lại vài chục tuổi. Ông chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của mình như cảnh thích thú vặt lá cây, ôm chó tại Nhà thờ Tổ của Hoài Linh, ra Nha Trang thăm tháp Chàm, ca hát cùng các nghệ sĩ dân gian nơi đây, giao tiếp với người bản xứ bằng tiếng Chăm, rồi lại về Cà Mau tham dự lễ hội cua, đi thuyền trên sông nước, tham quan miệt vườn…

Có thể thấy, được trở về quê hương khiến Chế Linh như trẻ ra trong tâm hồn. Ông cũng thường ôn lại những kỷ niệm thời trẻ, ấu thơ và niên thiếu gắn với các mảnh đất từng đi qua.

Chế Linh là một trong những giọng ca nổi bật của nền tân nhạc Việt Nam, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" với phong cách đặc trưng, khó lẫn. Giọng hát của Chế Linh mang âm hưởng trầm buồn, khàn đặc, đầy chất tự sự và trải nghiệm, chạm đến trái tim của biết bao thế hệ người yêu nhạc.

Với hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, Chế Linh không chỉ là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ với bút danh Tú Nhi. Những sáng tác của ông thường xoay quanh chủ đề tình yêu tan vỡ, nỗi buồn ly biệt, rất được công chúng đón nhận.

Dù đã ở tuổi ngoài 80, ông vẫn duy trì niềm đam mê ca hát và thường xuyên có những chuyến lưu diễn phục vụ khán giả khắp nơi trên thế giới.