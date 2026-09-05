Đang viral: Đình Bắc đáp trả cực gắt khi được hỏi "Anh có người yêu chưa"

Một bình luận cũ của Đình Bắc bất ngờ được dân mạng “đào” lên và đang viral trở lại. Chỉ với hai chữ “Kệ t**” trước câu hỏi “Anh này có người yêu chưa”, nam cầu thủ khiến fan vừa bất ngờ vừa bật cười vì màn đáp trả quá thẳng thừng.

Đình Bắc hiện là gương mặt nổi bật nhất của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam nhờ khả năng săn bàn cùng loạt thành tích ấn tượng ở cả cấp độ CLB lẫn sự nghiệp ĐT Quốc gia. Không chỉ gây chú ý bởi tài năng trên sân cỏ mà ngoại hình sáng cùng hình ảnh đời thường gần gũi, đáng yêu cũng giúp nam tiền đạo trở thành “cây hút chủ đề” trên mạng xã hội, mọi động thái của Đình Bắc đều được người hâm mộ chia sẻ và bàn luận rầm rộ. Mới đây, một màn tương tác từ năm 2024 của Đình Bắc bất ngờ được đào lại, khiến câu chuyện tình cảm của anh chàng một lần nữa viral, thu hút sự chú ý.

Cụ thể, khi một cư dân mạng tò mò hỏi: “Anh này có người yêu chưa ạ?”, nam cầu thủ chỉ đáp lại vỏn vẹn: “Kệ t**”. Câu trả lời ngắn đến mức có phần phũ phàng nhưng lại mang màu sắc hài hước khiến dân mạng thích thú. Nhiều người đoán rằng đây là cách Đình Bắc tương tác cùng bạn bè thân thiết, vừa thẳng vừa phũ và cũng là cách nhanh gọn nhất để chàng cầu thủ “đóng cửa” chủ đề tình cảm, đến mức người hỏi gần như không còn cơ hội khai thác thêm. Sau hai năm, câu nói tưởng đã chìm vào quá khứ lại bất ngờ viral trở lại và trở thành một trong những khoảnh khắc tương tác thú vị của Đình Bắc với người hâm mộ.

Ảnh: FBNV

Đình Bắc từng vướng tin đồn hẹn hò, hiện vẫn giữ trạng thái độc thân

Câu hỏi về chuyện tình cảm của Đình Bắc thực tế không phải điều quá bất ngờ, bởi đời tư của nam cầu thủ đã nhiều lần được người hâm mộ quan tâm. Cuối năm 2025, mạng xã hội từng rộ lên nghi vấn anh đang hẹn hò một người đẹp hơn mình 6 tuổi sau khi cả hai có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Người được nhắc tới là người mẫu Trần Kim Thủy, hay còn được biết đến với tên Thủy Kimi. Nghi vấn bắt đầu từ khoảng giữa năm 2025 khi Đình Bắc để lại những bình luận khá ngọt ngào dưới bài đăng của cô. Kim Thủy cũng từng có những động thái được dân mạng cho là úp mở về mối quan hệ.

Tuy nhiên, cả Đình Bắc lẫn Kim Thủy đều chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Đến tháng 1/2026, Đình Bắc lại bị đồn hẹn hò với Á hậu Cẩm Ly. Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn giữ thái độ im lặng, sau một thời gian, tin đồn tình ái của anh cũng tự động lắng xuống. Đáng chú ý, thông tin hiện có trên trang tiểu sử của Đình Bắc vẫn ghi tình trạng hôn nhân của anh là độc thân. Chính vì thế, đến hiện tại, chuyện Đình Bắc có đang thực sự trong một mối quan hệ hay không vẫn là dấu hỏi khiến người hâm mộ tò mò.

Và có lẽ cũng bởi vậy, câu hỏi “Anh có người yêu chưa?” luôn dễ dàng trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của nam cầu thủ.

Ảnh: FBNV