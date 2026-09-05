Đang viral: Đình Bắc đáp trả cực gắt khi được hỏi "Anh có người yêu chưa"

Đình Bắc hiện là gương mặt nổi bật nhất của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam nhờ khả năng săn bàn cùng loạt thành tích ấn tượng ở cả cấp độ CLB lẫn sự nghiệp ĐT Quốc gia. Không chỉ gây chú ý bởi tài năng trên sân cỏ mà ngoại hình sáng cùng hình ảnh đời thường gần gũi, đáng yêu cũng giúp nam tiền đạo trở thành “cây hút chủ đề” trên mạng xã hội, mọi động thái của Đình Bắc đều được người hâm mộ chia sẻ và bàn luận rầm rộ. Mới đây, một màn tương tác từ năm 2024 của Đình Bắc bất ngờ được đào lại, khiến câu chuyện tình cảm của anh chàng một lần nữa viral, thu hút sự chú ý.
Cụ thể, khi một cư dân mạng tò mò hỏi: “Anh này có người yêu chưa ạ?”, nam cầu thủ chỉ đáp lại vỏn vẹn: “Kệ t**”. Câu trả lời ngắn đến mức có phần phũ phàng nhưng lại mang màu sắc hài hước khiến dân mạng thích thú. Nhiều người đoán rằng đây là cách Đình Bắc tương tác cùng bạn bè thân thiết, vừa thẳng vừa phũ và cũng là cách nhanh gọn nhất để chàng cầu thủ “đóng cửa” chủ đề tình cảm, đến mức người hỏi gần như không còn cơ hội khai thác thêm. Sau hai năm, câu nói tưởng đã chìm vào quá khứ lại bất ngờ viral trở lại và trở thành một trong những khoảnh khắc tương tác thú vị của Đình Bắc với người hâm mộ.Đình Bắc từng vướng tin đồn hẹn hò, hiện vẫn giữ trạng thái độc thân
Câu hỏi về chuyện tình cảm của Đình Bắc thực tế không phải điều quá bất ngờ, bởi đời tư của nam cầu thủ đã nhiều lần được người hâm mộ quan tâm. Cuối năm 2025, mạng xã hội từng rộ lên nghi vấn anh đang hẹn hò một người đẹp hơn mình 6 tuổi sau khi cả hai có nhiều tương tác trên mạng xã hội. Người được nhắc tới là người mẫu Trần Kim Thủy, hay còn được biết đến với tên Thủy Kimi. Nghi vấn bắt đầu từ khoảng giữa năm 2025 khi Đình Bắc để lại những bình luận khá ngọt ngào dưới bài đăng của cô. Kim Thủy cũng từng có những động thái được dân mạng cho là úp mở về mối quan hệ.
Tuy nhiên, cả Đình Bắc lẫn Kim Thủy đều chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Đến tháng 1/2026, Đình Bắc lại bị đồn hẹn hò với Á hậu Cẩm Ly. Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn giữ thái độ im lặng, sau một thời gian, tin đồn tình ái của anh cũng tự động lắng xuống. Đáng chú ý, thông tin hiện có trên trang tiểu sử của Đình Bắc vẫn ghi tình trạng hôn nhân của anh là độc thân. Chính vì thế, đến hiện tại, chuyện Đình Bắc có đang thực sự trong một mối quan hệ hay không vẫn là dấu hỏi khiến người hâm mộ tò mò.
Và có lẽ cũng bởi vậy, câu hỏi “Anh có người yêu chưa?” luôn dễ dàng trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của nam cầu thủ.
Nếu năm 2025 là năm Đình Bắc bắt đầu bước lên một nấc thang mới, thì năm 2026 chứng kiến tiền đạo này thực sự bùng nổ. Tại VCK U23 châu Á 2026 hồi tháng 1, Đình Bắc ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo, góp công giúp U23 Việt Nam giành HCĐ. Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở sân chơi U23 châu Á, đồng thời vượt qua cột mốc 5 lần in dấu giày vào bàn thắng của Quang Hải tại giải đấu năm 2018 với tổng cộng 6 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng.
Chưa dừng lại ở đó, Đình Bắc tiếp tục có một kỳ ASEAN Cup 2026 cực kỳ ấn tượng. Ngay trong lần đầu tham dự giải đấu, anh ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo sau 8 trận, trong đó có cú hat-trick vào lưới Timor-Leste và cú đúp trước Campuchia. Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam thứ ba lập hat-trick tại giải vô địch Đông Nam Á.
Phong độ ấy giúp anh cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup sau khi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2. Đình Bắc còn được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và chia sẻ ngôi Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son.
Ngay sau khi trở về từ ASEAN Cup, Đình Bắc tiếp tục ghi bàn cho Công an Hà Nội trong trận Siêu Cúp Quốc gia ngày 30/8. Anh vào sân từ ghế dự bị và chỉ mất vài phút để lập công trong chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM, giúp CAHN bảo vệ thành công danh hiệu.“Cây hút chủ đề” của mạng xã hội
Sức hút của Đình Bắc trên mạng xã hội không chỉ đến từ những bàn thắng hay các danh hiệu. Nam cầu thủ sở hữu gương mặt sáng, vóc dáng thể thao và vẻ ngoài trẻ trung, dễ tạo thiện cảm. Những khoảnh khắc anh ăn mừng bàn thắng, cười trước ống kính hay xuất hiện trong các hoạt động đời thường đều dễ dàng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Đặc biệt, Đình Bắc còn có một hình ảnh khá khác biệt khi rời sân cỏ. Nếu trên sân anh mạnh mẽ, quyết liệt và thường xuyên trở thành mũi tấn công đáng chú ý, ngoài đời nam cầu thủ lại được yêu mến bởi vẻ trẻ trung, có phần tinh nghịch và gần gũi.
Chính sự kết hợp giữa tài năng, visual sáng cùng tính cách đời thường tạo nên sức hút riêng cho Đình Bắc. Anh vừa là một cầu thủ trẻ đang sở hữu bảng thành tích ngày càng dày, vừa là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện được cộng đồng mạng quan tâm. Từ chuyện thi đấu, kiểu tóc, những khoảnh khắc đời thường cho tới chuyện tình cảm, Đình Bắc đều có thể trở thành “nhân vật chính” trên mạng xã hội. Và câu chuyện “Anh có người yêu chưa?” cũng không ngoại lệ.
22 tuổi xây nhà báo hiếu bố mẹ, hình ảnh đời thường càng ghi điểm
Không chỉ gây thiện cảm bởi tài năng và ngoại hình, Đình Bắc gần đây còn khiến người hâm mộ chú ý bởi một dấu mốc rất khác: hoàn thành căn nhà mới dành tặng bố mẹ ở quê nhà Nghệ An. Sau những tháng ngày liên tục thi đấu, Đình Bắc tranh thủ trở về quê để cùng gia đình tổ chức lễ tân gia vào tối 31/8. Căn nhà hai tầng được xây dựng theo phong cách hiện đại, khang trang; nam cầu thủ tự lựa chọn thiết kế, trang trí và nội thất với mong muốn dành tặng bố mẹ một mái ấm mới.
Buổi tân gia được tổ chức khá hoành tráng với người thân, bạn bè và bà con hàng xóm tới chung vui. Theo hình ảnh được chia sẻ, bên trong nhà có không gian phòng khách rộng rãi, nội thất hiện đại, cầu thang ốp đá cùng khu vực sinh hoạt được hoàn thiện chỉn chu. Đặc biệt, gia đình còn dành một vị trí trang trọng để trưng bày những huy chương, cúp và hình ảnh ghi dấu hành trình thi đấu của Đình Bắc.
Đáng chú ý, lễ tân gia diễn ra chỉ vài ngày sau khi Đình Bắc cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại ASEAN Cup 2026 và ngay sau khi anh cùng CAHN giành Siêu Cúp Quốc gia, trong đó chính anh ghi một bàn. Ở tuổi 22, Đình Bắc đã có một năm 2026 đầy ắp những cột mốc đáng nhớ: Vua phá lưới U23 châu Á, HCĐ châu lục, Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup, Vua phá lưới ASEAN Cup, vô địch Đông Nam Á, rồi tiếp tục ghi bàn giúp CAHN giành Siêu Cúp Quốc gia.
Và giữa lúc sự nghiệp đang lên, hình ảnh một Đình Bắc dành thành quả cho bố mẹ lại càng khiến anh được yêu mến. Có tài năng, có ngoại hình, liên tục chinh phục những danh hiệu lớn nhưng vẫn giữ được hình ảnh gần gũi và hiếu thảo - đó cũng là lý do nam tiền đạo trẻ ngày càng trở thành “cây hút chủ đề” trên mạng xã hội.