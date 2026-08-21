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Đặng Thị Tâm SN 1982 đã về nước đầu thú

Duy Anh
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Trước đó, Đặng Thị Tâm là đối tượng bị Công an thành phố Hà Nội truy nã về hành vi Mua bán trẻ em.

Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Chương Mỹ đã vận động thành công đối tượng truy nã Đặng Thị Tâm (sinh năm 1982; trú tại khu Giang Lẻ, Tổ dân phố Biên Giang, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) ra đầu thú.

Đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 20 ngày 17/01/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội về hành vi Mua bán trẻ em.

Qua công tác xác minh, Công an phường Chương Mỹ xác định Đặng Thị Tâm đã rời khỏi địa phương và trốn sang Trung Quốc từ năm 2011.

Đặng Thị Tâm SN 1982 đã về nước đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thị Tâm tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Với tinh thần kiên trì, Lực lượng Công an phường đã nhiều lần chủ động liên hệ, làm việc với gia đình, người thân của đối tượng, tuyên truyền, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời vận động gia đình tích cực phối hợp, thuyết phục Đặng Thị Tâm sớm trở về Việt Nam và ra đầu thú để được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Đến ngày 19/8, Đặng Thị Tâm đã trở về Việt Nam và tự nguyện đến trụ sở Công an phường Chương Mỹ đầu thú.

Hiện Công an phường đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng Đặng Thị Tâm để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Quyết định truy nã Đỗ Thị Huyền SN 1996
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