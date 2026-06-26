Đang leo núi, du khách giật mình thấy 'quái vật' dài hàng mét chắn ngang đường: Chuyên gia lập tức có mặt

Một khoảnh khắc bất ngờ giữa hành trình leo núi khiến cả nhóm du khách sững người khi phát hiện một "quái vật" dài hàng mét ngay giữa lối đi.

"Quái vật" chắn ngang đường mòn, cả nhóm du khách lập tức tháo chạy

Trong lúc di chuyển trên tuyến đường mòn thuộc khu vực núi Long Tuyền (Thành Đô, Trung Quốc), nhóm du khách bất ngờ chạm mặt một "quái vật" dài hàng mét nằm ngay giữa lối đi.

Trong lúc di chuyển trên tuyến đường mòn thuộc khu vực núi Long Tuyền, nhóm du khách bất ngờ chạm mặt một "quái vật" dài hàng mét nằm ngay giữa lối đi. (Ảnh: Wiki)

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 23/6, trên cung đường trekking "Vượt qua bảy hồ" thuộc Công viên rừng đô thị Long Tuyền Sơn. Theo Upstream News, nhóm ba du khách đang đi qua khu vực gần điểm dừng thứ tư thì phát hiện một chiếc đuôi khổng lồ nằm chắn ngang đường mòn.

Người đầu tiên nhìn thấy con "quái vật" cho biết nó có kích thước lớn bất thường, dài khoảng 2–3 mét, thân to gần bằng bắp chân người trưởng thành. Ngay lập tức, người này hô lớn cảnh báo khiến các thành viên còn lại hoảng sợ và lùi nhanh về phía sau.

Khoảnh khắc căng thẳng khi "quái vật" bất ngờ đổi hướng tấn công

Trong tình huống bị chặn đường bởi sinh vật khổng lồ, một thành viên trong nhóm quyết định ở lại quan sát và dùng điện thoại ghi hình. Người này cũng thử ném đất và cành cây nhằm xua con "quái vật" rời khỏi lối đi.

Tuy nhiên, phản ứng của nó khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

"Ban đầu tôi ném đất để nó tránh đi, nhưng con vật bất ngờ quay đầu về phía tôi. Tôi phải lùi lại ngay lập tức", người quay video kể lại.

Đoạn video cho thấy con "quái vật" ban đầu di chuyển sang sườn đồi bên phải, sau đó đổi hướng sang bên trái lối đi. (Ảnh: Sohu)

Đoạn video cho thấy con "quái vật" ban đầu di chuyển sang sườn đồi bên phải, sau đó đổi hướng sang bên trái lối đi. Khi bị tác động, nó quay đầu trong chốc lát rồi tiếp tục bò men theo mép đường trước khi biến mất vào khu vực cây cỏ rậm rạp.

Chỉ sau khi chắc chắn con vật đã rời khỏi khu vực nguy hiểm, nhóm du khách mới dám quay lại tiếp tục hành trình.

Video "quái vật" lan truyền 600.000 lượt xem, cơ quan chức năng vào cuộc

Sau khi kết thúc chuyến đi, đoạn video ghi lại cảnh "quái vật" xuất hiện được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền mạnh. Chỉ trong ngày đầu tiên, video trên Douyin đã đạt khoảng 600.000 lượt xem.

Cơ quan chức năng địa phương sau đó đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 24/6, Cục Lâm nghiệp cùng Cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Long Tuyền Dịch đã liên hệ với những người liên quan để thu thập video gốc và hình ảnh liên quan đến "quái vật".

Người quay video cũng cung cấp bản ghi màn hình thể hiện thời gian quay 13h41 ngày 23/6, đồng thời bàn giao toàn bộ dữ liệu cho lực lượng công an địa phương phục vụ xác minh.

Sau khi phân tích, cơ quan chức năng xác nhận con "quái vật" trong đoạn video thực chất là rắn chuột vua (King Rat Snake), hay còn gọi là rắn hoa, thuộc nhóm rắn không có nọc độc.

Sau khi phân tích, cơ quan chức năng xác nhận con "quái vật" trong đoạn video thực chất là rắn chuột vua (King Rat Snake), hay còn gọi là rắn hoa, thuộc nhóm rắn không có nọc độc. (Ảnh: Wiki)

Theo chuyên gia, đây là loài phổ biến tại nhiều khu vực đồi núi ở Trung Quốc. Dù có kích thước lớn và dễ khiến nhiều người hoang mang, loài này không có nọc độc gây nguy hiểm trực tiếp đến con người và chủ yếu săn các loài gặm nhấm.

Ban quản lý Công viên rừng đô thị Long Tuyền Sơn cho biết đã xác nhận tính xác thực của video ghi lại hình ảnh của con rắn và đang phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi khu vực xuất hiện sinh vật.

Hiện lực lượng bảo vệ động vật hoang dã vẫn tiếp tục giám sát nhằm đảm bảo an toàn cho du khách tại các tuyến trekking xuyên rừng – nơi con rắn và các loài động vật hoang dã có thể xuất hiện bất ngờ.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi đi leo núi nên giữ khoảng cách an toàn, không tự ý tiếp cận hoặc xua đuổi động vật hoang dã để tránh rủi ro.

Theo Upstream News, Sohu, Sina