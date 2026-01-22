Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại Malaysia đã xảy ra trong chớp mắt, khiến những người chứng kiến cũng không khỏi giật mình hoảng sợ. Tình huống là lời cảnh báo khẩn thiết tới những người tham gia giao thông để tránh cái kết đáng tiếc.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra trên một con đường quốc lộ Shah Alam về hướng Klang, Malaysia.

Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, vụ tai nạn giao thông liên quan đến hai nạn nhân, được cho là một cặp vợ chồng, và một người phụ nữ khác. Bài đăng cũng giải thích rằng các nạn nhân ban đầu đã dừng lại để thảo luận về một tai nạn nhỏ liên quan đến xe của họ, và mọi người đều đã ra khỏi xe, bao gồm 1 cặp vợ chồng và một người phụ nữ.

3 người ra khỏi xe, đang đứng thảo luận ở lề đường thì gặp nạn.

Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi có một chiếc ô tô đi quá tốc độ đã đâm phải 3 người. Chỉ vài giây lướt qua, người ta đã không còn thấy 3 người đâu nữa. Cặp vợ chồng được cho là đã tử vong tại chỗ, người phụ nữ còn lại thì bị thương nặng. Tài xế gây tai nạn được cho là đã uống rượu say. Chiếc xe của anh ta đã bị hư hỏng nặng phần đầu.

“Vụ tai nạn chỉ liên quan đến hai chiếc xe, và những người ngồi trong xe đã ra ngoài và đang đứng gần xe của họ thì một chiếc xe khác đâm vào. Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ Liên bang gần IDCC Shah Alam, hướng về Klang. Hai nạn nhân thiệt mạng là một cặp vợ chồng,” bài đăng cho biết.

Chiếc xe phóng quá tốc độ đâm vào 3 người.

Bài đăng cũng bao gồm một ảnh chụp màn hình từ một người dùng tự nhận là dì của nạn nhân nữ, xác nhận rằng cháu gái của bà hiện đang trong tình trạng nguy kịch. “Tôi tha thiết cầu xin mọi người hãy cầu nguyện cho cháu gái tôi. Hiện cháu đang ở khu cấp cứu của bệnh viện do chấn thương đầu, trong khi cặp vợ chồng liên quan đã tử vong sau khi bị một chiếc xe do tài xế say rượu điều khiển đâm phải,” bà viết.

Trong khi đó, một video khác cho thấy các phương tiện của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) bao vây khu vực, với nhiều chiếc xe bị hư hỏng có thể nhìn thấy sau vụ tai nạn. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)