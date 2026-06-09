Đang chuẩn bị hậu sự cho cụ ông 88 tuổi, nhân viên nhà tang lễ chết lặng khi thấy một cử động lạ

Một thủ tục hậu sự tưởng như bình thường bất ngờ bị gián đoạn bởi dấu hiệu của cụ ông 88 tuổi khiến những người có mặt chết lặng.

Bệnh viện xác nhận tử vong, cụ ông được chuyển tới nhà tang lễ

Một vụ việc hi hữu xảy ra tại thành phố Presidente Prudente, bang São Paulo (Brazil) đang thu hút sự chú ý của dư luận địa phương và quốc tế.

Theo truyền thông Brazil và tờ The Sun, ngày 17/5/2026, cụ ông Juraci Rosa Alves, 88 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng. Sau quá trình thăm khám, các bác sĩ xác nhận ông đã tử vong.

Một thủ tục hậu sự tưởng như bình thường bất ngờ bị gián đoạn bởi dấu hiệu của cụ ông 88 tuổi khiến những người có mặt chết lặng. (Ảnh: The Sun)

Thi thể của cụ ông sau đó được bàn giao cho gia đình và chuyển tới nhà tang lễ để chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định.

Mọi việc tưởng như diễn ra bình thường cho đến khi các nhân viên nhà tang lễ bắt đầu tiến hành những công đoạn chuẩn bị trước lễ tang.

Cử động bất thường khiến nhân viên lập tức gọi cấp cứu

Trong lúc làm việc, một nhân viên bất ngờ nhận thấy vùng bụng của cụ ông có dấu hiệu cử động nhẹ bất thường.Ban đầu, những người có mặt cho rằng đó có thể chỉ là hiện tượng tự nhiên xảy ra sau khi qua đời. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ông Juraci Rosa Alves vẫn còn dấu hiệu sinh tồn.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, nhân viên nhà tang lễ lập tức gọi xe cứu thương. Cụ ông nhanh chóng được đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Trong lúc làm việc, một nhân viên bất ngờ nhận thấy vùng bụng của cụ ông có dấu hiệu cử động nhẹ bất thường. (Ảnh: The Sun)

Sự việc khiến những người có mặt không khỏi bàng hoàng bởi chỉ ít giờ trước đó, ông đã được xác nhận tử vong và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục tang lễ.

Theo các nguồn tin địa phương, vụ việc đã khiến cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ quy trình xác nhận tử vong tại bệnh viện. Các nhà điều tra đang xem xét liệu có sai sót nào trong quá trình kiểm tra và đánh giá tình trạng bệnh nhân hay không.

Hiện tình trạng sức khỏe của ông Juraci Rosa Alves chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm bởi diễn biến hiếm gặp, khi một người được xác nhận đã qua đời lại bất ngờ được phát hiện vẫn còn sống ngay tại nhà tang lễ.

Theo NYP, The Sun, People