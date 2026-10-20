Đang ăn mì, thực khách gắp trúng vật thể kỳ lạ gây tranh cãi: Cửa hàng tiết lộ sự thật bất ngờ

Một thực khách tại Trung Quốc bất ngờ gắp trúng vật thể kỳ lạ trong bát mì, khiến nhiều người tranh cãi về nguồn gốc thực sự của nó.

Vật thể kỳ lạ xuất hiện trong bát mì khiến dân mạng xôn xao

Mới đây, một đoạn video ghi lại trải nghiệm ăn uống bất thường của một thực khách tại Trung Quốc đã trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nước này. Trong lúc thưởng thức món mì ốc cay, người này bất ngờ dùng đũa gắp lên một vật thể màu nâu vàng, có hình dáng khác thường, khiến nhiều người xem không khỏi sửng sốt.

Theo Jimu News, đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội vào tháng 10/2026. Hình ảnh cho thấy vật thể được gắp lên từ bát mì có kích thước khá lớn, bề mặt phẳng, thuôn dài và mang hình dáng giống một vật dụng quen thuộc trong đời sống.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là vật thể này trông không giống những nguyên liệu thường xuất hiện trong món mì ốc cay. Khi quan sát kỹ, không ít cư dân mạng nhận xét nó giống hệt một miếng lót giày.

Một thực khách tại Trung Quốc bất ngờ gắp trúng vật thể kỳ lạ trong bát mì, khiến nhiều người tranh cãi về nguồn gốc thực sự của nó. (Ảnh: Sina)

Sự tương đồng về hình dáng khiến đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số người nghi ngờ đây là dị vật vô tình rơi vào bát mì trong quá trình chế biến hoặc phục vụ. Những người khác lại cho rằng vật thể có thể là một loại thực phẩm được tạo hình đặc biệt.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến liên tục đưa ra phỏng đoán về nguồn gốc vật thể. Thậm chí, có người còn hài hước ước lượng kích cỡ của thứ được cho là "miếng lót giày", khiến câu chuyện càng trở nên đáng chú ý.

Từ một trải nghiệm ăn uống tưởng chừng bình thường, đoạn video bất ngờ làm dấy lên những tranh luận liên quan đến chất lượng món ăn và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, khi truyền thông Trung Quốc tìm hiểu sự việc, câu trả lời từ phía cửa hàng lại hoàn toàn khác với những suy đoán ban đầu.

Cửa hàng lên tiếng, sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Ngày 12/10, phóng viên đã tìm cách liên hệ với người đăng video nhưng chưa nhận được phản hồi. Sau đó, phóng viên tiếp tục liên hệ với thương hiệu mì ốc cay có liên quan để xác minh nguồn gốc vật thể xuất hiện trong bát mì.

Đại diện thương hiệu xác nhận vật thể gây tranh cãi không phải miếng lót giày thật hay dị vật mất vệ sinh. Trên thực tế, đây là một loại đậu phụ khô được chế biến với hình dáng mô phỏng miếng lót giày.

Thông tin này khiến câu chuyện có một diễn biến bất ngờ. Thứ khiến nhiều người lo ngại về vệ sinh thực phẩm hóa ra lại là món ăn được cửa hàng chủ động đưa vào thực đơn.

Video được gắn vị trí gần Đại học Nông nghiệp Hoa Nam tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhân viên một cửa hàng thuộc thương hiệu mì ốc cay nói trên, nằm gần trường đại học, cho biết món ăn này có tên gọi là "đậu phụ khô hình lót giày". Mỗi phần được bán với giá 3 nhân dân tệ, tương đương khoảng 11.000 đồng Việt Nam tùy tỷ giá.

Đáng chú ý, nhân viên cho biết món đậu phụ khô có tạo hình đặc biệt này bán khá chạy và được nhiều khách hàng lựa chọn. Như vậy, hình dáng khiến cộng đồng mạng tranh cãi không phải sự cố trong quá trình chế biến mà là đặc điểm có chủ đích của sản phẩm.

Món mì xuất hiện trong câu chuyện là luosifen, hay còn gọi là mì ốc cay Liễu Châu, một đặc sản nổi tiếng của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Đến ngày 14/10, người đăng tải đoạn video cũng phản hồi trong phần bình luận, xác nhận vật thể xuất hiện trong bát mì thực chất là đậu phụ khô tạo hình giống miếng lót giày, không phải đồ vật được sử dụng để lót giày thật.

Lời xác nhận này góp phần làm rõ những nghi vấn xuất hiện trước đó. Dù có hình dáng dễ gây hiểu lầm, vật thể trong video vẫn là một món ăn được bán tại cửa hàng.

Món mì xuất hiện trong câu chuyện là luosifen, hay còn gọi là mì ốc cay Liễu Châu, một đặc sản nổi tiếng của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Món ăn thường được chế biến từ bún gạo, nước dùng có hương vị đặc trưng cùng các nguyên liệu như măng chua, đậu phụ, lạc và rau.

Trong những năm gần đây, luosifen ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương Trung Quốc. Bên cạnh những nguyên liệu truyền thống, một số cửa hàng còn bổ sung các món ăn kèm nhằm tạo sự khác biệt và thu hút khách hàng.

Với trường hợp lần này, tạo hình độc đáo của miếng đậu phụ khô đã khiến một món ăn bình thường trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Từ một đoạn video khiến nhiều người tưởng rằng thực khách gặp sự cố vệ sinh thực phẩm, câu chuyện cuối cùng được làm rõ theo hướng hoàn toàn khác. Sự việc cũng cho thấy những hình ảnh thiếu bối cảnh trên mạng xã hội có thể dễ dàng dẫn đến hiểu lầm, đặc biệt khi thông tin chưa được xác minh đầy đủ.

Theo Jimu News, Sina, Sing Tao