Gia đình 6 người đi tảo mộ, mở cổng nghĩa trang gặp sự cố kinh hoàng: 3 xe cứu thương được điều động

Chuyến đi tảo mộ của một gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ gặp biến cố khiến những người có mặt không khỏi hoảng loạn.

Chuyến đi tảo mộ bất ngờ biến thành sự cố kinh hoàng

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), khoảng 11 giờ ngày 19/10/2026, một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại khu vực miền núi thuộc thôn Khúc Động, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật. Sáu thành viên trong một gia đình, gồm 4 nam và 2 nữ, đã gặp nạn khi đến khu nghĩa trang của dòng họ.

Được biết, gia đình họ Trương có người thân qua đời vào năm 2025. Do hũ tro cốt vẫn được gửi tạm tại một địa điểm khác, họ dự định thực hiện nghi thức đưa tro cốt về nơi an nghỉ lâu dài trong năm nay. Chuyến đi nhằm kiểm tra và chuẩn bị khu nghĩa trang trước khi tiến hành nghi lễ.

Chuyến đi tảo mộ của một gia đình tại Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ gặp biến cố khiến những người có mặt không khỏi hoảng loạn. (Ảnh: TVBS)

Tuy nhiên, khi một thành viên vừa mở cánh cổng sắt màu đỏ, sự việc kinh hoàng bất ngờ xảy ra. Một tổ ong vò vẽ nằm khuất phía trên, bên trong cổng bị tác động và hư hại, khiến đàn ong lập tức bay ra tấn công những người có mặt.

Bị đàn ong liên tục truy đuổi, cả 6 người hoảng loạn bỏ chạy khỏi khu nghĩa trang, hướng về tuyến đường Miêu 22 gần đó để tìm nơi an toàn. Dù cố gắng thoát thân, tất cả đều bị ong đốt ở những mức độ khác nhau.

Đáng chú ý, một người đàn ông 52 tuổi bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường, khiến tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Người đàn ông 52 tuổi phải cấp cứu ngay trên xe cứu thương

Theo lực lượng cứu hỏa huyện Miêu Lật, đơn vị nhận được tin báo lúc 11 giờ 04 phút cùng ngày. Ngay sau đó, 3 xe cứu thương cùng nhân viên cứu hộ được điều động đến hiện trường.

Khoảng 11 giờ 16 phút, lực lượng cứu hộ tiếp cận các nạn nhân. Thời điểm này, cả 6 người đã chạy ra bên đường chờ được giúp đỡ.

Đáng chú ý, một người đàn ông 52 tuổi bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường, khiến tình hình trở nên đặc biệt nguy hiểm. (Ảnh: TVBS)

Trong số các nạn nhân, người đàn ông họ Trương, 52 tuổi, có tình trạng nghiêm trọng nhất. Ông bị ong đốt tại nhiều vị trí trên cơ thể, sau đó xuất hiện phản ứng dị ứng kèm triệu chứng khó thở.

Nhận thấy nguy cơ sức khỏe của nạn nhân, nhân viên y tế lập tức tiêm adrenaline ngay trên xe cứu thương để xử trí phản ứng dị ứng nguy hiểm, trước khi nhanh chóng chuyển ông đến bệnh viện điều trị.

Năm người còn lại gồm một phụ nữ 79 tuổi, một phụ nữ 32 tuổi và ba người đàn ông lần lượt 53, 51 và 30 tuổi. Tất cả đều bị ong đốt nhưng vẫn tỉnh táo khi lực lượng cứu hộ có mặt.

Việc mở cổng đã vô tình làm hư hại tổ, khiến đàn ong phản ứng và tấn công những người xung quanh. (Ảnh: TVBS)

Trong tổng số 6 nạn nhân, 5 người được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đại Thiên và Bệnh viện Miêu Lật, trong khi người còn lại tự lái xe đến cơ sở y tế.

May mắn, sau khi được chăm sóc y tế, tình trạng sức khỏe của cả 6 thành viên đều ổn định, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh báo nguy hiểm từ những tổ ong ẩn nấp

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tổ ong nằm sát phần phía trên của cánh cổng sắt tại khu nghĩa trang. Việc mở cổng đã vô tình làm hư hại tổ, khiến đàn ong phản ứng và tấn công những người xung quanh.

Theo Đài truyền hình công cộng Đài Loan (PTS), đàn ong liên quan đến vụ việc thuộc nhóm ong vò vẽ hai màu, một loài ngoại lai tại Đài Loan. Loài ong này có phần lớn cơ thể màu vàng nhạt, trong khi phần lưng ngực có màu đen.

Các chuyên gia địa phương cho biết, mùa thu là thời điểm đàn ong vò vẽ phát triển mạnh. Khi số lượng cá thể trong tổ tăng lên, chúng có thể trở nên hung dữ hơn nếu cảm thấy bị đe dọa.

Các chuyên gia địa phương cho biết, mùa thu là thời điểm đàn ong vò vẽ phát triển mạnh. Khi số lượng cá thể trong tổ tăng lên, chúng có thể trở nên hung dữ hơn nếu cảm thấy bị đe dọa. Ảnh: TVBS)

Những khu vực miền núi, nghĩa trang, công trình lâu ngày không sử dụng hoặc nơi có nhiều cây cối có thể trở thành địa điểm ong làm tổ. Vì vậy, người dân cần quan sát kỹ trước khi mở cổng, dọn dẹp hoặc di chuyển những vật dụng ít được sử dụng.

Nếu phát hiện tổ ong, tuyệt đối không tự ý chọc phá hay tìm cách loại bỏ mà cần liên hệ lực lượng chuyên trách để xử lý.

Trong trường hợp bị ong tấn công, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực, tìm nơi trú ẩn kín để tránh bị đốt thêm. Nếu xuất hiện triệu chứng khó thở, sưng môi, sưng lưỡi, choáng váng hoặc ngất xỉu, nạn nhân cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu của phản vệ, một tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng.

Sự cố tại Miêu Lật là lời cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn trong các chuyến đi tảo mộ, đặc biệt tại những khu nghĩa trang nằm trên núi hoặc ít được lui tới.

Theo CNA, TVBS, Mirror Daily, PTS News