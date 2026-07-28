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Đan Trường sang Mỹ tự lái xe ô tô chở 1 nữ đồng nghiệp đi chơi

Tùng Ninh
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"Khó kiếm được ai như vậy" – Thanh Thảo nói về Đan Trường.

Mới đây, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ khoảnh khắc cô được Đan Trường lái xe chở đi chơi ở Mỹ.

Đan Trường sang Mỹ tự lái xe ô tô chở 1 nữ đồng nghiệp đi chơi- Ảnh 1.

Đan Trường và Thanh Thảo

Thanh Thảo chia sẻ: "Hôm nay Đan Trường bay từ Dallas qua thành phố tôi sống chơi. Đáng lẽ tôi phải lái xe chở Đan Trường đi chơi nhưng Đan Trường không tin tưởng vào tay lái của tôi nên tự lái ô tô chở tôi luôn.

Phải công nhận tay lái của Đan Trường quá xịn, khó kiếm được ai như vậy".

Đan Trường vừa lái xe vừa hào hứng nói: "Hôm nay tôi qua đây được lái chiếc ô tô điện Tesla mới mua của Thanh Thảo. Chiếc xe điện này là dòng mới, lái thích lắm, y chang đang lái máy bay. Tôi lái xe mà cứ cảm giác như đang chơi game vì cái vô lăng thiết kế rất lạ".

Hai ca sĩ tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau, liên tục cười nói, trò chuyện vui vẻ, đùa giỡn thoải mái. Điều đó cho thấy tình đồng nghiệp rất khắng khít, gắn bó với nhau.

Cả Đan Trường và Thanh Thảo đều là hai ca sĩ cùng thế hệ, nổi lên cùng thời điểm Làn Sóng Xanh và đều là hai ngôi sang giải trí hàng đầu tại nhạc Việt giai đoạn đầu thập niên 2000, với lượng khán giả đông đảo.

Đan Trường sang Mỹ tự lái xe ô tô chở 1 nữ đồng nghiệp đi chơi- Ảnh 2.

Sau này, cả hai đều sang Mỹ định cư. Thanh Thảo lấy chồng người Mỹ gốc Hoa còn Đan Trường lấy vợ Việt kiều. Tuy sống tại hai tiểu bang khác nhau nhưng Đan Trường, Thanh Thảo vẫn giữ quan hệ thân thiết, cùng với một số đồng nghiệp tại Mỹ khác như Quang Dũng, Hồng Ngọc…

Một điểm chung nữa của Đan Trường và Thanh Thảo là đều được nhạc sĩ Lê Quang lăng xê một phần sự nghiệp. Vì vậy, lần nào qua California, Đan Trường cũng cùng Thanh Thảo tới thăm đàn anh. Hai ca sĩ cũng góp mặt trong nhiều sự kiện của Lê Quang tại Mỹ.

Hiện tại, cả Thanh Thảo và Đan Trường đều có cuộc sống khá giả. Thanh Thảo viên mãn bên chồng con, thi thoảng lại về nước thăm gia đình, bạn bè, tham gia một số chương trình.

Đan Trường tuy đã ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Cả hai cùng chung tay xây dựng chuỗi cửa hàng cà phê với nhiều chi nhánh tại Mỹ và mới đây mở cả ở Việt Nam.

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Tags

Đan Trường

Thanh Thảo

sao Việt

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Hải ngoại

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