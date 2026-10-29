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Đan Trường chia sẻ về người đàn ông SN 1961, bàn tay "chỉ ký tên và đếm tiền" đến tận nhà nấu cho ăn

Li La
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"Anh về nhà mình nấu thiệt. Anh không cho mình quay, chụp cảnh hậu trường gì hết trơn… Anh nói hình ảnh độc quyền, không cho ghi lại", Đan Trường chia sẻ.

Đan Trường chia sẻ về người đàn ông SN 1961, bàn tay "chỉ ký tên và đếm tiền" đến tận nhà nấu cho ăn - Ảnh 1.

Mới đây, ca sĩ Đan Trường thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện được ông bầu Hoàng Tuấn tự tay vào bếp nấu cho ăn sau những ngày làm việc liên tục để khai trương quán cà phê ở Mỹ.

Đan Trường kể trên trang cá nhân: "Mấy bữa nay mình chuẩn bị khai trương Cafesquan bận quá, toàn ăn đại cho nhanh để làm việc. Khai trương xong mình phải bay đi hát liền, bận liên tục, phờ phạc, đuối luôn. Về tới Dallas, mấy đứa em đi qua tiểu bang khác có việc… rồi xong.

Mình hỏi anh Tuấn ăn gì để mình order thì anh Tuấn không chịu, đòi đi ra chợ mua đồ về nấu. Mình nói thôi em mệt lắm, không nấu nướng gì hết thì anh Tuấn nói anh nấu cho, làm mình trợn mắt nhìn ảnh… tưởng ảnh nói chơi.

Ai ngờ, anh về nhà mình nấu thiệt. Anh không cho mình quay, chụp cảnh hậu trường gì hết trơn… Anh nói hình ảnh độc quyền, không cho ghi lại.

Thế là bữa ăn đã hoàn thành. Ảnh nói gần 20 chục năm rồi anh mới nấu ăn lại lần đầu tiên. Làm mình thấy vinh hạnh ghê, cảm động ghê. Tại bàn tay của anh chỉ ký tên và đếm tiền mà thôi, hôm nay anh phải mần đồ ăn".

Đan Trường chia sẻ về người đàn ông SN 1961, bàn tay "chỉ ký tên và đếm tiền" đến tận nhà nấu cho ăn - Ảnh 2.

Mâm cơm ông bầu Hoàng Tuấn nấu cho Đan Trường (ảnh FBNV)

Đan Trường chia sẻ về người đàn ông SN 1961, bàn tay "chỉ ký tên và đếm tiền" đến tận nhà nấu cho ăn - Ảnh 3.

Đan Trường - Hoàng Tuấn.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ thêm về chất lượng bữa ăn do ông bầu Hoàng Tuấn nấu: "Và bây giờ mời cả nhà ăn trưa. Bữa ăn này không quan trọng cần ngon hay dở, chỉ cần có đồ ăn lấp đầy bao tử thôi là được".

Thế nhưng ngay đoạn sau nam ca sĩ đã "bóc phốt" tài nấu ăn của đàn anh. Theo Đan Trường kể, anh phải nhắm mắt mới nuốt nổi đồ ăn: "Đúng là bữa ăn cảm động trào nước mắt là có thật. Ăn xong mình nói thôi anh đừng nấu buổi chiều nữa nhé. Em cảm ơn anh, em thưởng thức tài ẩm thực của anh như vậy đủ rồi.

Mình post bài này phải chặn anh Tuấn lại, không cho anh Tuấn xem, mất công anh không phát lương cho mình. Ai hiểu sao hiểu, mình không có nói gì nha", Đan Trường viết.

Chia sẻ hài hước của Đan Trường nhận được nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Hoàng Tuấn, tên đầy đủ là Lê Hoàng Tuấn, sinh năm 1961 tại TP.HCM, là một trong những ông bầu kỳ cựu của làng giải trí Việt Nam. Hoàng Tuấn và Đan Trường hợp tác, gắn bó từ năm 1997 đến nay.

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Tags

Đan Trường

sao Việt

nấu ăn

người đàn ông

SN 1961

Hoàng Tuấn

đếm tiền

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