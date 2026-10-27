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Nữ nghệ sĩ SN 1988 lấy đại gia hơn 26 tuổi: "Thảo đang dựa rất nhiều vào chồng mình"

Dạ Vũ
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"Thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm", nữ nghệ sĩ SN 1988 chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ SN 1988 lấy đại gia hơn 26 tuổi: "Thảo đang dựa rất nhiều vào chồng mình" - Ảnh 1.

Mới đây, Phan Như Thảo chia sẻ dòng trạng thái khá dài bày tỏ tình cảm với chồng là doanh nhân Đức An. Người đẹp cho biết cô đang dựa vào ông xã rất nhiều bởi anh luôn bao dung, chăm sóc và thấu hiểu mình.

"Thảo đang dựa rất nhiều vào chồng mình, anh ấy là một chỗ dựa to lớn về mọi thứ, anh ấy bao dung, chăm sóc, thấu hiểu và thật không dám nghĩ nếu không có anh An chắc Thảo sẽ vất vả lắm", cô viết.

Cựu người mẫu hài hước tiết lộ sự khác biệt giữa hình ảnh của bản thân khi ra ngoài và lúc trở về nhà. Theo đó, dù có thể mạnh mẽ, cá tính trong công việc, cô lại trở nên mềm mỏng, dễ xúc động khi ở bên chồng.

"Thảo ra đường có thể gấu nhưng về nhà thấy mặt chồng là bắt đầu thành mèo ngay, cực dễ khóc huhu", người đẹp chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ SN 1988 lấy đại gia hơn 26 tuổi: "Thảo đang dựa rất nhiều vào chồng mình" - Ảnh 2.

Phan Như Thảo cũng nhắc đến câu hỏi về việc luôn cố gắng phát triển sự nghiệp riêng có phải là cách cô chứng minh với mọi người rằng bản thân không dựa dẫm vào chồng đại gia hay không? Trước vấn đề này, cô khẳng định mình đã có sự nghiệp thành công trước khi kết hôn.

"Mình đã có một sự nghiệp thành công trước khi lấy chồng mà!", cô viết.

Khép lại dòng trạng thái, Phan Như Thảo cho biết cảm xúc dành cho ông xã bất chợt dâng trào khi nhìn thấy một bức ảnh gia đình đẹp và nghĩ đến cảnh chồng ở nhà nấu món ăn cô yêu thích, chờ vợ trở về dùng bữa tối. Người đẹp không quên gửi lời yêu thương đến doanh nhân Đức An.

Phan Như Thảo từng là một người mẫu, diễn viên có tiếng của làng giải trí Việt. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng như: Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...

Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao thì Phan Như Thảo bất ngờ rời showbiz để lấy chồng vào cuối năm 2015. Chồng cô là đại gia - Nguyễn Đức An - người đàn ông từng trải qua 3 lần đổ vỡ hôn nhân và hơn cô 26 tuổi.

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Tags

nữ nghệ sĩ

SN 1988

đại gia

Phan Như Thảo

sao Việt

chồng đại gia

hậu trường

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