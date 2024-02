Theo một số thông tin trên báo chí, Chủ tịch Hội đồng quản trị của một trong bốn ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước cũng cho hay với mức lợi nhuận đạt được hơn 1 tỷ USD năm nay thì mức thưởng Tết chi cho cán bộ nhân viên có thành quả lao động tốt nhất gần chục tháng lương.



Vị này cũng chia sẻ, mức thưởng cao thường rơi vào các cấp quản lý chi nhánh ở những nơi có đóng góp cao nhất vào kết quả hoạt động của ngân hàng năm qua. Đồng thời, mức thưởng Tết của cán bộ, nhân viên cũng được tính theo chỉ số KPI.

Tại một ngân hàng Big 4 khác, mức thưởng Tết được chia nhỏ thành nhiều phần chi trả. Ước tính, thưởng Tết tại ngân hàng này dao động từ 1,5-2 tháng lương.

Theo tiết lộ của một nhân viên IT tại một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân trong nước có trụ sở tại Cầu Giấy (Hà Nội), mức thưởng Tết mà người này nhận được lên tới hơn 100 triệu đồng, tương ứng với 2,9 tháng lương thực lĩnh.

Với những nhân viên có mức lương cao, thưởng Tết lên tới 150 triệu đồng. Còn tiền thưởng của "leader" có thể lên tới nửa tỷ đồng do thu nhập trung bình mỗi tháng cao. Mức thưởng này chưa bao gồm tháng lương thứ 13 đã được chi trả trước đó.

Ngược lại, với những ngân hàng yếu kém, đang kiểm soát đặc biệt, cán bộ nhân viên có nơi còn không nhận được đầy đủ lương tháng 13.

Thưởng Tết của nhân viên ngân hàng có thể 1-2 tháng lương và cao hơn. Ảnh minh hoạ.

Mức thưởng Tết của nhân viên ngân hàng phụ thuộc nhiều yếu tố

Trao đổi với phóng viên sáng nay 28 Tết, nữ nhân viên marketing (khối văn phòng) của một ngân hàng thương mại cổ phần đã lên sàn, có trụ sở tại TP HCM, cho biết thưởng Tết trong ngành ngân hàng khác với các ngành kinh tế khác.

Cụ thể, đầu tiên là về mức lương, một quản lý truyền thông marketing của một ngân hàng có thể nhận lương từ 60-80 triệu đồng/tháng nhưng con số này còn phụ thuộc vào quy mô ngân hàng và cấp bậc của vị trí khi ứng tuyển trong sơ đồ tổ chức.

Mức lương này có thể không giống nhiều ngành khác, dẫn đến người vào sau nếu thoả thuận với nhân sự khéo léo hơn thì có thể nhận mức lương cao hơn người cũ.

"Các khoản phúc lợi khác có thể được tính trên mức lương này. Do vậy, "deal" ("thoả thuận") lương thành công đã là một thành công", chị này nói với phóng viên.

Về khoản thưởng Tết hay các khoản thưởng khác sẽ có công thức tính khá phức tạp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của cả ngân hàng, của phòng giao dịch hay chi nhánh, của từng phòng và thậm chí là từng nhóm kinh doanh.

"Nhân viên kinh doanh thường là những người nhận được mức thưởng cao hơn so với nhóm nhân viên văn phòng như chúng tôi", cán bộ marketing của ngân hàng giải thích.

Cũng theo chị này, hệ số thưởng được đánh giá dựa trên xếp loại "thi đua" của nhân viên. "Nó như hồi xưa tụi mình đi học được xếp hạng Giỏi, Khá, Trung bình", chị cười và ví von.

Từ đó, người lao động sẽ có mức thưởng tương ứng: 1 tháng lương, 2 tháng lương hoặc 0,8 tháng lương… Theo nữ cán bộ marketing, các cán bộ văn phòng như chị thường chỉ nhận được một tháng lương thưởng.

"Mỗi ngân hàng có các cách thưởng khác nhau bên cạnh thưởng Tết, có thể thưởng quý, thưởng giữa năm. Do vậy, nếu chỉ so sánh thưởng Tết là không đầy đủ. Chúng ta nên so sánh tổng thu nhập sẽ có cái nhìn toàn diện hơn", cán bộ marketing hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng nhận định.