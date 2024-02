Mới đây, trên fanpage của Công ty cổ phần May Sông Hồng - Sông Hồng Nghĩa Hưng có đăng tải hình ảnh "đội quân" chở đệm về ăn Tết.

Được biết, ngoài 2 tháng lương, thì đây là quà thưởng Tết của công ty dành cho các cán bộ công nhân viên. Chiếc đệm này là đệm bông tinh khiết Sông Hồng, dày 7cm, giá trị khoảng hơn 4 triệu đồng.



"Đây là năm đầu tiên, Công ty tặng đệm cho toàn bộ cán bộ, công nhân của Công ty. Dù hoàn toàn có thể quy đổi quà ra tiền mặt, nhưng Công ty muốn các công nhân mang sản phẩm do chính mình sản xuất về tặng người thân sẽ ý nghĩa hơn", đại diện May Sông Hồng cho hay.

Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng là công ty con thuộc CTCP May Sông Hồng (HoSE: MSH). Trụ sở công ty đặt tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với hoạt động chính là sản xuất hàng may mặc.

May Sông Hồng - Nghĩa Hưng được thành lập năm 2013 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Hiện do May Sông Hồng nắm 51% vốn tại Công ty May Sông Hồng - Nghĩa Hưng.

Ảnh: Fanpage Công ty cổ phần May Sông Hồng - Sông Hồng Nghĩa Hưng

Công ty CP May Sông Hồng là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1988 với tên Xí nghiệp May 1/7, trực thuộc Nhà nước với 100 công nhân. Đến năm 1993, xí nghiệp đổi tên thành Công ty May Sông Hồng. Đến năm 2004, doanh nghiệp này cổ phần hóa, trở thành Công ty Cổ phần May Sông Hồng.

Theo thông tin được đăng tải trên website chính thức của công ty, doanh nghiệp này có hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định.

Đây là địa điểm có lợi thế về vị trí địa lý gần sân bay, cảng biển, nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng với chi phí cạnh tranh, bộ máy quản lý là người Việt Nam, kết hợp thêm việc tuyển dụng các chuyên viên quốc tế đầu ngành, công ty đã và đang trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố có thể thấy, trong năm 2023, hoạt động chính của công ty là sản xuất và gia công hàng may mặc và sản xuất bông, thảm, chăn đệm. Vốn điều lệ của May Sông Hồng là hơn 750 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này tính đến hết ngày 31/12/2023 khá cô đặc. Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT nắm giữ 23,91% vốn cổ phần, ông Bùi Việt Quang - Thành viên HĐQT là 11,35%, bà Bùi Thu Hà sở hữu 7,72%, bà Phạm Thị Sông Ngân 7,40%, Công ty cổ phần chứng khoán FPT là 12,79%, các cổ đông khác nắm giữ 36,83%.

May Sông Hồng có 3 công ty con là Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng vốn điều lệ là 250 tỷ đồng, Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Xuân Trường vốn điều lệ là 150 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Sông Hồng BSS Logistics vốn điều lệ là 8 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2023, May Sông Hồng và các công ty con có 11.809 nhân viên, tăng mạnh 2.360 nhân sự so với hồi cuối năm 2022.

Về tình hình kinh doanh của MSH, quý 4/2023, công ty ghi nhận ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 1% lên 1.157 tỷ đồng. May Sông Hồng đã tiết giảm 69% chi phí tài chính; tiết giảm 14% chi phí bán hàng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 21%. Kết quả, lãi quý 4 của MSH tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 81 tỷ đồng.

Do doanh nghiệp đã ký được nhiều đơn hàng hơn và có thêm doanh thu từ CTCP Sông Hồng BSS Logistics nên quý 4 vừa qua nên lợi nhuận của công ty tăng cao, ban lãnh đạo công ty cho hay.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của May Sông Hồng đạt 4.542 tỷ đồng, giảm gần 18% so với năm trước và chỉ thực hiện được 95% kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận trước thuế cùng năm của công ty cũng giảm tới 30%, đạt 307 tỷ đồng, tương đương 88% mục tiêu đặt ra. Khấu trừ các chi phí, doanh nghiệp ngành may này lãi sau thuế hơn 245 tỷ, giảm gần 28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, May Sông Hồng cũng trích hơn 40,6 tỷ đồng dự phòng các khoản nợ khó đòi. Trong đó, nhiều nhất là tại Tập đoàn Prime Apparel là gần 27,8 tỷ đồng, Công ty cổ phần tập đoàn Quốc tế Năm Sao là 10 tỷ đồng, phần còn lại đến từ các khách hàng khác.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi của May Sông Hồng tăng mạnh, từ mắc gần 35,8 tỷ đồng năm 2022 lên mức 45,8 tỷ đồng trong năm 2023.