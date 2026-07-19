Dàn mỹ nhân mê Messi cùng “bung lụa” trước chung kết: Lệch 13 tuổi, nhan sắc bất phân thắng bại

Nhìn là biết Messi đã giành chiếc cúp trong lòng người hâm mộ rồi.

Trận chung kết World Cup 2026 chắc chắn là tâm điểm chú ý, không chỉ với fan bóng đá mà còn với cộng đồng mạng nói chung. Trong đó nhân vật được quan tâm hàng đầu chính là Lionel Messi.

Trong không khí rộn này, các fangirl của Messi và Argentina cũng đang vào trận theo cách của riêng mình. Những ngày này chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút là đủ để thấy khung cảnh "1m² gặp 10 fan Messi", từ các chị đẹp, hot girl, TikToker đến người mẫu đồng loạt diện áo sọc xanh trắng, chụp ảnh cổ vũ La Albiceleste. Ai là người chiến thắng thì phải đến hết giờ mới biết nhưng dường như Messi đã giành chiếc cúp trong lòng người hâm mộ rồi đó!

Huyền Baby sang tận Mỹ đi để theo dõi trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Mỹ nhân U40 mặc áo đội tuyển Argentina, khoe vóc dáng thon gọn.

Loạt hình ảnh này check-in tại sân ở vị trí đẹp khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó chị đẹp không chia sẻ quá nhiều về lịch trình sang Mỹ cũng như sở thích xem bóng đá, đội bóng yêu thích của mình.

MC Đinh Ngọc Mai của VTV mặc một thiết kế cách điệu từ áo của ĐTQG Argentina. Cô cho biết: “Mua cái áo bao nhiêu lâu rồi chưa mặc, hôm trước cứ tưởng khỏi mặc mà may quá!”.

Nhung Gumiho cũng thể hiện tình yêu đặc biệt với Messi, cô thường xuyên mặc áo Argentina trong mùa World Cup này.

Hot girl “trứng rán” Trần Thanh Tâm làm nguyên series biến hình theo áo đấu của các quốc gia dự World Cup. Và đương nhiên không thể không có Argentina!

Maysaa - hot girl người Lào sống ở Việt Nam cũng đặc biệt yêu thích Messi. Thậm chí cô nàng còn tổ chức offline, rủ mọi người cùng xem trận chung kết World Cup với mình.

Thiết kế áo Argentina cách điệu cũng được Quỳnh Alee lựa chọn. Cô nàng còn gây chú ý hơn khi check-in ở resort sang chảnh cùng bạn bè.

Không đứng ngoài không khí World Cup, Mai Hà Hoàng Yến nhập hội fan Argentina với chiếc áo đấu quen thuộc. Nữ TikToker lựa chọn phong cách trẻ trung, năng động, nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Nhiều gái đẹp khác như Lâm Vũ Song Tuyến, Nguyễn Thu Phương (Phương Ỉn),... cũng lên đồ cổ vũ đội bóng áo sọc xanh trắng.

(Ảnh: IGNV/ Clip: TTNV)