Từ sở thích đến nghề tay trái, dân mạng đã tự tạo thêm 1 nguồn thu nhập cho mình như thế nào?

Nhìn những diễn biến của thị trường việc làm trong năm vừa qua, chắc hẳn chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc đa dạng thu nhập. Nếu chỉ sống dựa vào lương văn phòng, cảm giác sẽ có phần khá bất an nếu lỡ bị gọi tên trong danh sách cắt giảm. Đó là thực tế ai cũng biết, nhưng câu hỏi đặt ra là: Tìm đâu ra việc, kiếm sao ra tiền?

Gần đây trên các diễn đàn và MXH Trung Quốc, không ít người đã chia sẻ về những sở thích ra tiền của mình. Mỗi người một thú vui riêng nhưng điểm chung là họ đều kiếm được tiền từ việc mà vốn chỉ làm cho đỡ chán.

Xu Rui (32 tuổi): Chăm thú cưng sau giờ làm, đợt cao điểm thì thu nhập không kém lương văn phòng!

Là nhân viên ngành Viễn thông, Xu Rui đã có bước chuyển hướng khá tình cờ khi bắt đầu công việc chăm sóc thú cưng tại nhà cách đây 6 năm. Từ một người làm văn phòng, anh dần có thêm nghề tay trái là “người trông thú cưng thuê”, đến tận nhà khách hàng để cho chó mèo ăn, chăm sóc và theo dõi tình trạng của chúng khi chủ vắng nhà.

Ảnh minh họa Pinterest

Thông thường sau khi tan làm, Xu Rui sẽ lái xe đến một khu dân cư để thực hiện công việc chăm sóc thú cưng. Trước khi bước vào nhà khách, anh cẩn thận kiểm tra ghi chú trên điện thoại: Một chú mèo Anh lông ngắn màu bạc, 2 tuổi, khá nhút nhát và cần được tiếp cận từ từ, không nên vội vàng.

Công việc thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Người chăm sóc không chỉ cần cho thú cưng ăn đúng giờ mà còn phải chú ý đến thói quen, tính cách và những thay đổi bất thường của chúng. Đặc biệt, việc được chủ nuôi tin tưởng giao chìa khóa nhà và chăm sóc vật nuôi khi họ không có mặt là điều không dễ dàng.

Xu Rui nhận thấy công việc tay trái này có tiềm năng nhờ nhu cầu nuôi thú cưng ngày càng tăng. Thay vì chỉ xem đây là một việc làm thêm ngắn hạn, Xu Rui đã duy trì suốt 6 năm, một phần vì bản thân Xu Rui cũng đang nuôi mèo và đặc biệt thích chơi với động vật.

Dù không tiết lộ mức thu nhập từ công việc phụ này, nhưng Xu Rui cho biết vào những đợt cao điểm như các kỳ nghỉ lễ lớn, khi mọi người có nhu cầu đi du lịch hoặc về quê, việc chăm thú cưng thuê có thể mang lại nguồn thu tương đương như lương văn phòng.

Li Juan (29 tuổi): Vẽ tranh để tìm sự cân bằng, giờ còn bán tranh kiếm tiền

Khác với Xu Rui, Li Juan tìm được nguồn thu phụ từ sở thích hội họa đã gắn bó với mình từ nhỏ. Cô vốn có năng khiếu vẽ và thường xuyên dành thời gian rảnh để sáng tác những bức tranh minh họa theo phong cách cá nhân.

Khoảng 3 năm trước, Li Juan đăng tải một bức tranh sáng tác lại dựa trên một tác phẩm hoạt hình đang được yêu thích lên MXH. Không ngờ, bài đăng bất ngờ nhận được hàng nghìn lượt thích. Bên cạnh những lời khen ngợi, cô còn nhận được nhiều tin nhắn từ người dùng mạng hỏi liệu có thể đặt vẽ tranh theo yêu cầu hay không.

Ban đầu, Li Juan chỉ chia sẻ tranh như một cách lưu giữ sở thích cá nhân và tìm kiếm những người có chung đam mê. Tuy nhiên, sự quan tâm từ cộng đồng mạng đã khiến cô nhận ra đây cũng có thể là một hướng kiếm tiền thực tế.

Ảnh minh họa Pinterest

Được bạn bè và những người theo dõi động viên, cô bắt đầu nhận đơn vẽ tranh minh họa, hình nền điện thoại và ảnh đại diện. Những sản phẩm được thực hiện theo yêu cầu riêng giúp cô vừa có cơ hội phát triển khả năng sáng tạo, vừa tạo ra nguồn thu nhập ngoài công việc chính.

Từ vài đơn hàng ban đầu, hoạt động nhận vẽ dần trở nên ổn định hơn. Đáng chú ý, Li Juan hiện đã mở một studio tranh minh họa trực tiếp, đưa sở thích từng chỉ được thực hiện trong thời gian rảnh thành một công việc có quy mô rõ ràng hơn.

Cô cho biết bản thân từng mơ ước trở thành họa sĩ. Tuy nhiên, sau khi học đại học và đi làm theo lộ trình thông thường, hội họa dần trở thành cách để cô cân bằng cuộc sống. Việc kiên trì vẽ và biến những ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh đã giúp Li Juan tìm thấy một hướng nghề nghiệp mới.

Đặc biệt, những bức tranh của cô có cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng yêu thích văn hóa hoạt hình và các sản phẩm sáng tạo theo phong cách cá nhân. Đây cũng là yếu tố giúp sở thích hội họa có thể phát triển thành dịch vụ được nhiều người sẵn sàng chi tiền.

Feng Tenglong (24 tuổi): Mê đồ gỗ, tự làm đồ nội thất cho homestay của mình

Một trường hợp khác là Feng Tenglong, 24 tuổi, hiện kinh doanh homestay dưới chân núi Laojun, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Bên cạnh hoạt động lưu trú, anh còn nhận các đơn đặt làm đồ nội thất theo yêu cầu và tổ chức những buổi trải nghiệm nghề mộc cho khách.

Ảnh minh họa Pinterest

Niềm yêu thích với công việc chế tác gỗ bắt đầu từ thời đại học. Khi đó, Feng Tenglong say mê tự tay làm những món đồ nhỏ và thường dành thời gian tìm hiểu cách tạo ra các sản phẩm từ gỗ. Thay vì để sở thích này chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí, anh đã tìm cách kết hợp nó với công việc kinh doanh hiện tại.

Khi mở homestay, Feng Tenglong đưa hoạt động làm đồ gỗ trở thành một trải nghiệm dành cho khách lưu trú. Du khách không chỉ đến đây để nghỉ ngơi, ngắm cảnh mà còn có thể tự tay học cách chế tác những món đồ thủ công dưới sự hướng dẫn của anh.

Điều bất ngờ là hoạt động này nhanh chóng trở thành điểm thu hút riêng của homestay. Không ít khách tìm đến chỉ để trải nghiệm làm mộc, thay vì đơn thuần đặt phòng nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, những đơn hàng nội thất thiết kế theo yêu cầu cũng mang đến cho anh thêm một hướng kinh doanh.

Đặc biệt, mô hình này phát huy tác dụng trong mùa thấp điểm du lịch. Vào mùa đông và mùa xuân, khi lượng khách đến khu vực núi Laojun giảm, homestay của Feng Tenglong vẫn có thể đón những người yêu thích nghề mộc tìm đến trải nghiệm. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách tham quan và cảnh quan du lịch theo mùa.

Câu chuyện của Feng Tenglong cho thấy một sở thích cá nhân đôi khi có thể trở thành lợi thế cạnh tranh nếu được kết hợp đúng cách với nhu cầu của khách hàng. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú giống nhiều cơ sở khác, anh tạo ra một trải nghiệm riêng mà khách khó tìm thấy ở những nơi thông thường.