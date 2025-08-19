Dàn khí tài tham gia diễu binh, diễu hành di chuyển về trung tâm Hà Nội trong đêm mưa

Sau nhiều ngày luyện tập nghiêm ngặt, tối 18/8 đoàn xe pháo quân sự rời Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm để chuẩn bị cho tổng hợp luyện tại Ba Đình.
Trước đó, lực lượng đã trải qua hàng loạt buổi tập luyện nghiêm ngặt, trong đó có 4 buổi tổng hợp cùng các khối diễu binh và xe đặc chủng công an, nhằm bảo đảm sự đồng bộ và khí thế trang nghiêm. Vào đêm 5/8, dàn xe tăng và nhiều khí tài quân sự cũng từng cơ động từ Miếu Môn về Quảng trường Ba Đình để luyện tập, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình sẽ mở màn bằng nghi thức rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, tiếp đó là diễu binh và diễu hành.
Sau khi qua lễ đài, các khối tỏa đi nhiều tuyến phố, giao lưu văn nghệ cùng người dân tại cung thể thao Quần Ngựa và quảng trường Cách mạng tháng Tám.
Lễ diễu binh năm nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự, trong đó có lực lượng tăng thiết giáp, mới trở lại đội hình. Diễu binh trên biển cũng lần đầu tiên được tổ chức tại Khánh Hòa, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng và Quân khu 5.