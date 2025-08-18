Hà Nội: Người đàn ông lạ lao vào nhà, lên phòng chốt cửa ngủ khiến mẹ trẻ kinh hãi và cái kết bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một người đàn ông nằm ngủ ngon dưới nền nhà trong một căn phòng ngủ. Sau đó, người này được một người đàn ông khác khệ nệ bế ra khỏi nhà.

Theo thông tin từ bài đăng thì người đàn ông nói trên không phải chủ nhà, cũng không có họ hàng bà con gì với chủ nhà. Giữa trưa ngày 17/8, người này bất ngờ đi vào ngôi nhà, lên thẳng phòng rồi chốt cửa nằm ngủ. Hành động khiến chủ nhà một phen tóa hỏa.

Chủ nhà tá hỏa khi thấy người đàn ông lạ vào nhà, lên phòng chốt cửa ngủ ngon lành.

Được biết, chủ ngôi nhà xảy ra câu chuyện hy hữu trên là chị Ngọc Diệp (24 tuổi, ở phường Thanh Trì, Hà Nội).

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Diệp cho biết vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17/8, người anh họ (6 tuổi) của chị đang xem tivi dưới phòng khách thì thấy có người lạ loạng choạng vào nhà, đi lên tầng 2, vào phòng ngủ khóa trái cửa. Lúc này, chị Diệp đang ru con ngủ ở phòng bên cạnh và không hay biết gì. Người anh họ liền chạy sang báo cho bà nội chị Diệp ở ngay sát vách. Sau đó, nữ chủ nhà ngỡ ngàng khi bà nội chạy sang nói lại sự việc.

Dù khá bất ngờ, chị Diệp vẫn bình tĩnh phán đoán, đánh giá sự việc. Chị Diệp bảo tất cả mọi người sang nhà bà nội sau đó khóa cửa phòng, cửa nhà và cổng với mục đích để người đàn ông không thể chạy đi đâu được. Tiếp đó, người phụ nữ báo công an, nhờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Hàng xóm nhà chị Diệp sau đó đã sang bế người đàn ông về.

Khi lực lượng chức năng có mặt thì người đàn vẫn ông đang ngủ ngon trên sàn nhà. Chị Diệp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Lúc vào phòng thì điện thoại của người đàn ông đổ chuông, bấm máy nghe thì người ở đầu dây bên kia lại chính là… hàng xóm nhà chị Diệp.

Nguồn cơn sự việc sáng tỏ, người đàn ông này đến nhà hàng xóm của chị Diệp ăn cỗ. Vì say rượu, người này cầm nhầm điện thoại của chủ nhà và lúc ra về thì đi nhầm vào nhà chị Diệp ngủ. Hiểu rõ sự việc, nữ chủ nhà đồng ý bỏ qua. Sau đó, hàng xóm của chị Diệp đã sang vác người đàn ông kia về. Người hàng xóm cũng gửi lời xin lỗi gia chủ vì sự cố này.

Câu chuyện của gia đình chị Diệp khiến nhiều người bất ngờ, đúng là tình huống “dở khóc dở cười”. Tuy nhiên, sự việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình, cần cẩn thận cửa nẻo, nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ. Vào các khung giờ vắng người như trưa, tối thì nên khóa cửa, không để người lạ có thể vào nhà một cách dễ dàng. Đồng thời, mọi người cũng nhắc nhở những người uống rượu bia, tiệc tùng nên chừng mực, tránh gây phiền hà đến người khác.