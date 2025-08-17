Vụ chuyển 50 triệu đồng để "chuộc" thi thể ở Phú Thọ: Mẹ chồng nạn nhân tiết lộ thêm tình tiết

Sự việc người thân của chị Hà Thị Thu H. (sinh năm 1980, ở xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ thông tin gia đình phải chuyển 50 triệu đồng để "chuộc" thi thể chị H. (tử vong trên sông Hồng) từ một người làm nghề thuyền chài đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Kể cụ thể câu chuyện trên báo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi, mẹ chồng của chị H.) cho biết, con trai bà là anh Nguyễn Văn Lĩnh đã qua đời vào năm 2021. Từ ngày chồng mất, chị H. một mình nuôi 2 con gái là N.N.A. (9 tuổi) và N.P.T. (7 tuổi). Người phụ nữ có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

Rạng sáng ngày 13/8, chị H. rời khỏi nhà theo hướng cầu phao Phong Châu rồi mất tích. Gia đình bà Liên đã tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, nhận được thông tin một số người dân làm nghề thuyền chài trên sông tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh có phát hiện và vớt được thi thể một phụ nữ trên sông Hồng, gia đình tức tốc xuống tận nơi để kiểm tra.

Hình ảnh 2 con gái thơ dại của chị H. trong đám tang mẹ khiến ai nấy không cầm được nước mắt.

Người mẹ chồng tiết lộ thêm, sau khi xuống khu vực cầu Vĩnh Thịnh, gia đình chưa nhận được thi thể chị H. luôn mà họ yêu cầu thuê thuyền với mức giá 5 triệu đồng để đi tìm song tìm mãi mà vẫn không thấy.

Đến rạng sáng 14/8, họ lại thông tin đã tìm thấy thi thể chị H. và yêu cầu gia đình nộp 60 triệu đồng để được đưa thi thể về nhà. Gia đình thỏa thuận, trao đổi đến tận 4 giờ sáng ngày 14/8 và chốt lại là đưa 50 triệu để đưa thi thể chị H. về nhà lo hậu sự.

Hiện tại, bà Liên đã dọn qua ở cùng để chăm sóc và nuôi dưỡng 2 cháu gái sau khi mẹ các cháu qua đời.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 16/8, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết đã giao công an phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Trên mạng xã hội, nhiều người vẫn đang bày tỏ sự bất bình trước sự việc trên và mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc.