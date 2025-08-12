Vụ ô tô lùi vào đám đông đang xem văn nghệ khiến 1 trẻ tử vong: Tài xế là Phó bí thư xã, có nồng độ cồn

Tối 11/8, mạng xã hội xôn xao thông tin một vụ một chiếc ô tô đã lùi vào đám đông đang xem văn nghệ khiến 1 bé trai 8 tuổi tử vong tại chỗ và 11 người khác bị thương. Sự việc xảy ra tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai.

Sáng 12/8, trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Lương Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng xác nhận tài xế cầm lái chiếc xe gây ra vụ tai nạn trên là ông L.V.M.. Ông M. hiện là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Cùng ngày, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các đơn vị chức năng để báo cáo về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên.

Chiếc xe lùi đúng vào đám đông đang xem văn nghệ ở sân nhà văn hóa.

Báo Dân trí dẫn nội dung báo cáo cho biết, vào ngày 11/8, tại xã Phong Dụ Thượng diễn ra Đại hội Đảng bộ xã Phong Dụ Thượng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết thúc đại hội, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của đại hội vào buổi tối cùng ngày.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, ông L.V.M., Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner biển xanh, mang BKS 21C-1927 di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hoá thôn Làng Chạng để dự chương trình văn nghệ nói trên.

Nhà chức trách thông tin, trong quá trình di chuyển, ông M. đã gây ra vụ tai nạn tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng. Hậu quả của vụ việc khiến cháu P.D.K. (8 tuổi, ở xã Phong Dụ Thượng) và nhiều người bị thương. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, 3 người bị đa chấn thương đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: VietNamNet)

Qua điều tra ban đầu, ông M. không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, thương xót cho các nạn nhân. "Thương cháu bé quá, háo hức đi văn nghệ, vậy mà lại gặp nạn thương tâm thế này. Mong cháu được yên nghỉ, xin chia buồn với gia đình và mong các nạn nhân còn lại bình an", cư dân mạng bình luận.