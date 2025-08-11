Người đàn ông đang bế cháu nhỏ thì bị đánh trọng thương ở Hà Tĩnh: Nguồn cơn được hé lộ

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bế cháu nhỏ đang đứng trước cửa một quán karaoke thì bất ngờ có vài người đàn ông khác đến nói chuyện khá lớn tiếng.

Sau đó, một người đàn ông áo trắng đi tới, giằng lấy đứa trẻ từ tay người đàn ông rồi bất ngờ đấm mạnh vào mặt người này. Cú đấm khiến nạn nhân ngã gục ra sàn. Mặc dù những người có mặt đã can ngăn nhưng gã đàn ông hung hãn vẫn tiếp tục đạp thêm nhiều lần vào người nạn nhân. Hành động khiến cháu bé khóc ré lên vì hoảng sợ.

Diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Chưa rõ nguồn cơn do đâu nhưng hành vi đánh người của gã đàn ông khiến dư luận phẫn nộ. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/8 tại trước cửa một quán karaoke ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh). Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1995, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh).

Camera ghi lại cảnh anh Thắng bị người đàn ông đánh gục.

Nguồn tin trên báo Hà Tĩnh cho biết, chiều 10/8, anh Thắng cùng em gái ruột là chị Nguyễn Thị Q. cùng một số người khác đi hát tại một quán karaoke. Đến khoảng 15 giờ 50 phút, anh Thắng đang bế cháu N.N.T.L. (sinh năm 2024, con gái chị Q.) đứng trước sảnh quán thì có một nhóm đàn ông đi tới, sau đó 2 bên có lời lẽ qua lại. Lúc sau thì một người đàn ông đã giành bế cháu L. rồi hành hung anh Thắng như trong đoạn clip.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Q. đã chạy ra bế con gái, còn anh Thắng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Nạn nhân bị đánh trọng thương và phải nhập viện điều trị. Vụ việc cũng được trình báo với Công an xã Hương Khê.

Thượng tá Phan Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Hương Khê thông tin, đơn vị đã triệu tập những người liên quan để làm rõ sự việc nói trên. Người đánh anh Thắng cư trú tại xã Thạch Hà.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, về nguồn cơn dẫn đến vụ việc, bước đầu xác định nhóm anh Thắng và người đàn ông kia không quen biết nhau. Trong quá trình đi hát karaoke, anh Thắng đã vào nhầm phòng của nhóm người kia nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Vị lãnh đạo công an xã Hương Khê cho biết thêm, khi thấy anh Thắng đang bế cháu L., vì sợ làm đứa trẻ bị thương trong lúc xô xát nên đối tượng đã bế bé rồi lao vào hành hung nạn nhân. Đứa trẻ sau đó đã được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.