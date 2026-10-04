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Đàm Vĩnh Hưng nhận cát xê 25 nghìn đồng

Tùng Ninh
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"Tôi từng diễn 12 show một đêm. Tôi diễn ở cả công viên và các sân khấu, phòng trà xung quanh thành phố" - Đàm Vĩnh Hưng nói.

Mới đây, tại chương trình Thử thách cùng An Trương, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện thử thách trả lời hàng loạt câu hỏi nhanh, qua đó tiết lộ nhiều điều về bản thân mình. Dưới đây là các câu hỏi được Mr Đàm giải đáp:

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cát xê 25 nghìn đồng và những điều thú vị về bản thân - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng

Anh ngủ mấy tiếng một ngày?

Tôi ngủ 6 tiếng một ngày.

Việc đầu tiên anh làm khi thức dậy là gì?

Cầm điện thoại.

Buổi sáng anh ăn gì?

Tôi không ăn gì hết.

Anh có tự lái xe bao giờ không?

Tôi không bao giờ lái xe, phải có tài xế lái.

Anh có bao nhiêu đôi giày?

Tôi sở hữu 1200 đôi giày.

Món ngon nhất ở quán cà phê của anh là gì?

Cà phê kem dẻo, trà nho nhã và món mới là cà phê Icloud.

Anh thích Hà Nội hay Sài Gòn?

Tôi thích Sài Gòn.

Anh thích trà hay cà phê?

Tôi thích trà.

Anh vào nghề năm bao nhiêu tuổi?

Tôi vào nghề năm 27 tuổi.

Ba từ anh dùng để miêu tả về bản thân mình là gì?

Dễ thương, biết điều, ý thức.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cát xê 25 nghìn đồng và những điều thú vị về bản thân - Ảnh 2.

Cát xê show đầu tiên của anh là bao nhiêu?

Tôi nhận cát xê show đầu tiên là 25 nghìn đồng.

Anh dùng số tiền cát xê đầu tiên đó như thế nào?

Tôi đưa hết tiền cát xê đó về cho má.

Kỷ lục một đêm anh diễn bao nhiều show?

Tôi từng diễn 12 show một đêm. Tôi diễn ở cả công viên và các sân khấu, phòng trà xung quanh thành phố.

Kỷ lục một tháng anh diễn bao nhiêu show?

Ở thời điểm cao điểm nhất, một tháng tôi diễn 18 tới 20 show.

Anh từng làm bao nhiêu liveshow cá nhân?

Tôi không nhớ hết nhưng nếu liveshow lớn thì khoảng 8 tới 10 show.

Anh từng ngồi ghế giám khảo bao nhiêu chương trình?

Tôi làm giám khảo 6 chương trình là The Voice, The Voice Kid, X Factor, Thần tượng cùng Bolero, Solo cùng Bolero.

Anh ra bao nhiêu album rồi?

Tôi phát hành 15 album rồi.

Bài hát anh tâm đắc nhất trong sự nghiệp của mình là gì?

"Bình minh sẽ mang em đi" là bài hát tôi tâm đắc nhất.

Tiếp đó, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm về bản thân: "Tôi có thói quen là không ăn sáng chứ không phải vì bận quá mà không ăn. Tôi chỉ ăn trưa thôi vì tôi thức dậy khá muộn".

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

ca sĩ

cát xê

The Voice

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

nhạc Việt

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