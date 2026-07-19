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Đàm Vĩnh Hưng được tặng 1 khung toàn tiền đô la: "Tôi xém xỉu nhưng phải bình tĩnh lại"

A Ly (ảnh FBNV)
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Trước món quà đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng không giấu được sự bất ngờ và hạnh phúc.

Đàm Vĩnh Hưng được tặng 1 khung toàn tiền đô la: "Tôi xém xỉu nhưng phải bình tĩnh lại" - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng và món quà đặc biệt.

Chỉ một ngày sau khi khai trương cơ sở mới của quán cà phê, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ về một món quà đặc biệt đến từ một vị khách giấu tên.

Theo hình ảnh nam ca sĩ đăng tải, món quà là một khung lớn chứa hàng chục tờ tiền mệnh giá 100 USD được sắp xếp ngay ngắn. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở giá trị của những tờ tiền mà còn ở dãy số seri được lựa chọn công phu, tạo nên sự độc đáo của món quà.

Kể lại khoảnh khắc nhận quà, Đàm Vĩnh Hưng hài hước viết: "Một món quà tặng quá vuýp từ một vị khách giấu tên. Lúc đầu nhìn cũng cũng. Lát sau người đại diện của vị khách đó ghé tai nói nhỏ: 'Anh nhìn kỹ cái dãy số đi anh'. U là chời! Tui xém xỉu nhưng phải bình tĩnh lại".

Đàm Vĩnh Hưng được tặng 1 khung toàn tiền đô la: "Tôi xém xỉu nhưng phải bình tĩnh lại" - Ảnh 2.
Đàm Vĩnh Hưng được tặng 1 khung toàn tiền đô la: "Tôi xém xỉu nhưng phải bình tĩnh lại" - Ảnh 3.

Dãy số seri đặc biệt trên tờ tiền Đàm Vĩnh Hưng được tặng.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng đây là món quà "độc nhất vô nhị", thể hiện sự đầu tư và tâm huyết của người tặng hơn là giá trị vật chất đơn thuần.

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời chúc mừng và bày tỏ sự thích thú trước món quà đặc biệt. Một số ý kiến viết: "Đẳng cấp ông hoàng là đây chứ đâu anh hả"; "Đẳng cấp quá trời! Vô giá luôn"; "Ôi thích thật, xin chúc mừng anh nhé"; "Món quà đẳng cấp nè"...

Trước đó, ngày 18/7, Đàm Vĩnh Hưng chính thức khai trương cơ sở thứ hai của chuỗi cà phê do anh đầu tư. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều bạn bè, ngôi sao và người hâm mộ.

Trước khi mở thêm địa điểm mới, nam ca sĩ đã vận hành cơ sở đầu tiên tại Thảo Điền hồi tháng 2 và thường xuyên trực tiếp có mặt để đón khách, pha chế, giao lưu cũng như quảng bá các sản phẩm của quán. Việc mở rộng sang cơ sở thứ hai được xem là bước đi tiếp theo của Đàm Vĩnh Hưng trong lĩnh vực kinh doanh, bên cạnh các hoạt động nghệ thuật quen thuộc.

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Tags

sao Việt

đô la

Đàm Vĩnh Hưng

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