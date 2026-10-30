Đàm Vĩnh Hưng đưa con trai đi xem show của nữ ca sĩ đình đám được anh gọi là "người yêu cũ"

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh Mỹ Tâm chụp cùng con trai Polo Huỳnh kèm dòng trạng thái: "21/11 Không nhận show! Vì bận hộ tống người yêu mới đi xem show người yêu cũ! See the light! I know She's the real light (tạm dịch: "Hãy nhìn thấy ánh sáng! Tôi biết cô ấy chính là ánh sáng đích thực").

Cách diễn đạt hài hước của giọng ca Lâu đài tình ái nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cụm từ "người yêu mới" được anh dí dỏm dùng để gọi bé Polo, trong khi "người yêu cũ" là cách nói đùa về Mỹ Tâm, người từng được anh nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu mến.

Đàm Vĩnh Hưng dí dỏm chia sẻ anh sẽ đưa con trai đi xem show của Mỹ Tâm

Đằng sau lời chia sẻ này còn là hình ảnh một người cha dành thời gian cho con và sẵn sàng đưa con đến ủng hộ đồng nghiệp thân thiết. Việc Đàm Vĩnh Hưng gọi Mỹ Tâm là "ánh sáng đích thực" cũng thể hiện sự trân trọng anh dành cho nữ ca sĩ.

Mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm từ lâu đã nhận được sự quan tâm của công chúng bởi những màn tương tác thú vị, những lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn và sự gắn bó giữa hai giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt. Trong nhiều năm, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại công khai sự yêu mến dành cho Mỹ Tâm, thậm chí nhiều lần hài hước nhắc đến nữ ca sĩ như người trong mộng của mình. Chính sự chân thành, có phần hóm hỉnh ấy khiến câu chuyện giữa hai người trở thành đề tài được khán giả nhắc đến suốt thời gian dài.

Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua

Trong khi đó, Mỹ Tâm thường đáp lại đàn anh bằng thái độ thân thiện, duyên dáng và không kém phần hài hước. Những chia sẻ của nữ ca sĩ cho thấy cô trân trọng Đàm Vĩnh Hưng với tư cách một người anh, người bạn và đồng nghiệp trong nghề.

Năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng từng bày tỏ anh vui mừng khi Mỹ Tâm tìm được người khiến cô hạnh phúc, đồng thời khẳng định cả hai là anh em tốt. Nam ca sĩ cho biết anh sẵn sàng chúc phúc cho nữ đồng nghiệp nếu cô kết hôn.