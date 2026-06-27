Đám tang đang chìm trong nước mắt bỗng náo động vì tiếng gọi "Cho tôi ra!" bất ngờ vang lên từ huyệt mộ

Một âm thanh bất ngờ vang lên đúng lúc quan tài vừa được hạ xuống khiến những người có mặt trong đám tang không tin vào tai mình.

Đám tang bất ngờ vang lên tiếng gọi từ dưới huyệt mộ

Đám tang của một cựu quân nhân tại Ireland vốn đang chìm trong bầu không khí đau buồn thì bất ngờ xảy ra một tình huống khiến tất cả sững sờ. Sự việc diễn ra trong lễ tang của ông Shay Bradley, cựu binh thuộc Lực lượng Phòng vệ Ireland, được tổ chức ngày 12/10/2019 tại nghĩa trang ở Kilmanagh, hạt Kilkenny, Ireland. Theo Daily Mail và Sky News, ông Bradley qua đời trước đó vài ngày, vào ngày 8/10, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Sự việc diễn ra trong lễ tang của ông Shay Bradley, cựu binh thuộc Lực lượng Phòng vệ Ireland, được tổ chức ngày 12/10/2019 tại nghĩa trang ở Kilmanagh, hạt Kilkenny, Ireland. (Ảnh: Sky News)

Theo Daily Mail, khi quan tài vừa được hạ xuống, tiếng gõ vào nắp quan tài bất ngờ vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của ông Bradley: "Xin chào, xin chào. Để tôi ra!".

Sau đó, giọng nói tiếp tục cất lên đầy hài hước: "Tôi đang ở chỗ quái nào thế này? Để tôi ra, hãy để tôi ra. Ở đây tối thui. Có phải tôi đang nghe thấy tiếng mục sư đó không? Đây là Shay, tôi đang ở trong hộp. Không phải đứng trước mặt các bạn đâu. Tôi chết rồi."

Những người dự lễ tang ban đầu vô cùng sửng sốt. Không ít người đưa mắt nhìn xuống huyệt mộ, tưởng như âm thanh thực sự phát ra từ bên trong quan tài.

Ít giây sau, ông Bradley tiếp tục cất tiếng hát: "Hello again, hello. I just called to say goodbye" (Xin chào một lần nữa. Tôi chỉ gọi để nói lời tạm biệt).

Khi quan tài vừa được hạ xuống, tiếng gõ vào nắp quan tài bất ngờ vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của ông Bradley. (Ảnh: Sky News)

Đến lúc này, cả nghĩa trang bỗng bật cười. Không khí đau buồn nhanh chóng nhường chỗ cho những nụ cười xen lẫn nước mắt khi mọi người nhận ra đây chính là "món quà chia tay" cuối cùng mà người quá cố dành cho họ.

Theo Sky News, đoạn ghi âm này được phát qua một chiếc loa đặt gần huyệt mộ đúng theo di nguyện của ông Bradley, chứ không phải âm thanh phát ra từ bên trong quan tài như nhiều người lầm tưởng.

Lời từ biệt cuối cùng khiến cả nghĩa trang mỉm cười

Theo The Independent, con gái ông là Andrea Bradley cho biết cha cô đã chuẩn bị đoạn ghi âm từ trước khi qua đời. Đây là mong muốn cuối cùng của ông nhằm giúp người thân và bạn bè có thể mỉm cười trong khoảnh khắc chia ly thay vì chỉ chìm trong nước mắt.

Andrea chia sẻ trên mạng xã hội rằng cha cô luôn là một người vui tính và bà tin ông sẽ rất hạnh phúc nếu biết mình vẫn có thể khiến mọi người cười ngay cả sau khi đã qua đời.

Con gái ông là Andrea Bradley cho biết cha cô đã chuẩn bị đoạn ghi âm từ trước khi qua đời. (Ảnh: Sky News)

Con trai ông, Jonathan Bradley, cũng tiết lộ với truyền thông rằng hai cha con đã ghi âm đoạn hội thoại này từ hơn một năm trước, khi ông Shay biết tình trạng sức khỏe của mình không còn nhiều hy vọng. Chỉ một số ít thành viên trong gia đình biết trước kế hoạch đặc biệt này.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, thu hút hàng triệu lượt xem và được nhiều hãng truyền thông quốc tế như Daily Mail, Sky News, The Independent và Global News đồng loạt đưa tin.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một trong những lời chia tay xúc động và đáng nhớ nhất từng được ghi lại. Bằng sự hài hước vốn có, ông Shay Bradley đã biến khoảnh khắc đau buồn nhất trong cuộc đời người thân thành một ký ức vừa cảm động, vừa khiến mọi người mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

Theo Daily Mail, Sky News, The Independent

