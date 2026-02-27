HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hoàng Vân |

Các cuộc đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá lớn, nhưng cho thấy một số dấu hiệu tiến triển.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi (phải), đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff (giữa) và Jared Kushner, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 26/2.

Iran và Mỹ đã tổ chức cuộc đàm phán lần thứ ba tại Geneva hôm 26/2, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tìm cách trì hoãn chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời đe dọa nước này bằng cách triển khai một lượng lớn máy bay và tàu chiến đến Trung Đông.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc họp, các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá lớn nào như một thỏa thuận cuối cùng, mặc dù có một số dấu hiệu cho thấy hai bên đã có tiến triển.

Cả hai bên bước vào cuộc đàm phán với kỳ vọng thảo luận chi tiết về chương trình hạt nhân của Iran, và các phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, đã đưa ra yêu cầu kiên quyết rằng, Tehran không được phép làm giàu vật liệu hạt nhân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran là "một trong những vòng đàm phán căng thẳng và kéo dài nhất của chúng tôi".

Ông Araghchi không nêu cụ thể chi tiết nào, nhưng nói: “Những gì cần phải xảy ra đã được phía chúng tôi nêu rõ”.

Các nhà trung gian hòa giải đã sắp xếp các cuộc thảo luận kỹ thuật tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran giữa hai nước vào tuần tới tại Vienna, theo lời Ngoại trưởng Oman, Badr Albusaidi.

Hiện chưa rõ ai sẽ tham dự các cuộc thảo luận kỹ thuật dự kiến diễn ra vào tuần tới từ phía Mỹ.

Được biết, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã không mời các chuyên gia kỹ thuật tham gia vào các vòng đàm phán gần đây.

Theo CNN
