Hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang gia cố các cơ sở quân sự và điểm hạt nhân then chốt (Ảnh: CNN)

Gia cố các cơ sở quân sự và địa điểm hạt nhân then chốt

Các hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy Iran đang đẩy mạnh hoạt động sửa chữa, tái thiết và gia cố nhiều cơ sở quân sự, hạt nhân trọng yếu, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, đồng thời các nỗ lực đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran chưa đạt được đột phá đáng kể.

Theo phân tích của các chuyên gia quốc tế, tại một số địa điểm từng bị không kích trong cuộc xung đột năm 2024 - 2025, Iran đã xây dựng các lớp bê tông bảo vệ, lấp cửa hầm ngầm và khôi phục cơ sở sản xuất tên lửa. Những động thái này diễn ra song song với việc Washington gia tăng hiện diện quân sự tại Trung Đông và tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn nếu các cuộc thương lượng thất bại.

Tâm điểm chú ý là Tổ hợp quân sự Parchin military complex, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 30 km về phía Đông Nam. Đây được coi là một trong những cơ sở quân sự nhạy cảm nhất của Iran. Trước đây, tình báo phương Tây từng cho rằng Tehran tiến hành các thử nghiệm liên quan đến kích nổ hạt nhân tại đây cách đây hơn 20 năm, song Iran luôn bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Theo các hình ảnh vệ tinh chụp từ cuối năm 2024 đến giữa tháng 2/2026, sau cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện tháng 10/2024 trong chiến dịch mang mật danh Operation Days of Repentance (Hoạt động Ngày Sám hối), một tòa nhà hình chữ nhật tại Parchin bị hư hại nghiêm trọng. Đến tháng 11/2024, hoạt động tái thiết bắt đầu được ghi nhận. Sang tháng 10 và 11/2025, bộ khung của một công trình mới và mái kim loại lớn đã xuất hiện tại khu vực này.

Đáng chú ý, từ tháng 12/2025, cơ sở mới dần được bao phủ bằng bê tông. Đến ngày 16/2/2026, toàn bộ công trình gần như bị che khuất hoàn toàn dưới một lớp bê tông và đất dày. Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) - một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington - nhận định Iran đã xây dựng một "kết cấu bê tông dạng quan tài" bao quanh cơ sở mới mang tên Taleghan 2 tại Parchin.

Theo ISIS, trước đó các hình ảnh cho thấy sự xuất hiện của một cấu trúc hình trụ dài khoảng 36 m, đường kính khoảng 12 m bên trong tòa nhà, có thể là buồng chứa thuốc nổ cường độ cao. Các chuyên gia lưu ý rằng loại thiết bị này có thể được sử dụng trong nhiều quy trình phát triển vũ khí thông thường, song cũng đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Ông David Albright, Chủ tịch ISIS, cho rằng việc phủ bê tông và đất lên cơ sở Taleghan 2 có thể giúp tăng đáng kể khả năng chống chịu trước các cuộc không kích từ trên không.

Không chỉ tại Parchin, các hình ảnh vệ tinh còn cho thấy Iran đã chôn lấp hoàn toàn lối vào các đường hầm tại cơ sở hạt nhân Isfahan - một trong ba nhà máy làm giàu uranium từng bị Mỹ không kích trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran năm 2025. Theo ISIS, đến đầu tháng 2/2026, toàn bộ lối vào hệ thống hầm ngầm tại đây đã bị bịt kín.

Tại khu vực gần cơ sở hạt nhân Natanz - nơi đặt hai nhà máy làm giàu urani quan trọng, hình ảnh từ ngày 10/2 cho thấy Iran đang tiếp tục gia cố hai lối vào đường hầm nằm sâu trong núi bằng bê tông và thiết bị xây dựng hạng nặng, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Tái thiết căn cứ tên lửa, gia tăng sức ép quân sự và ngoại giao

Song song với việc củng cố các cơ sở hạt nhân, Iran cũng đẩy mạnh khôi phục các căn cứ tên lửa và không quân từng bị hư hại trong xung đột.

Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy tại căn cứ tên lửa Imam Ali ở Khorramabad, trong số khoảng 12 công trình bị phá hủy trước đó, ba cấu trúc đã được xây dựng lại, một được sửa chữa và 3 công trình khác đang trong quá trình thi công. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ phóng tên lửa đạn đạo từ hầm chứa.

Tại căn cứ không quân Tabriz ở Tây Bắc Iran, các đường băng và đường lăn đã được sửa chữa. Ở một căn cứ tên lửa khác phía Bắc thành phố này, nhiều hạng mục đã được tái thiết, các lối vào hầm ngầm từng bị đánh sập đã được mở lại.

Hình ảnh khu vực Taleghan 2 ở Iran, một địa điểm phát triển vũ khí hạt nhân cũ đã bị Israel phá hủy vào năm 2024 và hiện được cho là đang được xây dựng lại (Ảnh: Viện Khoa học và An ninh Quốc tế Israel)

Tương tự, tại căn cứ không quân Hamadan ở miền Tây Iran, các hố bom trên đường băng đã được lấp đầy và nhà chứa máy bay được khôi phục. Ngoài ra, cơ sở sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn tại Shahrud - một trong những trung tâm sản xuất mới và lớn nhất của Iran - cũng được cho là đã nhanh chóng hoạt động trở lại sau khi bị hư hại.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực. Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều động thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, bên cạnh tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng khoảng 80 máy bay đang hoạt động cách bờ biển Iran khoảng 700 km.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tập trận tại eo biển Hormuz nhằm chuẩn bị cho "các mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng". Tehran cũng công bố kế hoạch tập trận hải quân chung với Nga tại Biển Oman.

Một con phố tại Tehran, Iran vào ngày 17/2/2026 (Ảnh: AFP)

Về mặt ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Geneva mới đây đạt được sự đồng thuận về một số nguyên tắc định hướng, song chưa tạo được bước đột phá. Washington mong muốn mở rộng phạm vi thỏa thuận, bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo và vai trò của Iran trong khu vực, trong khi Tehran khẳng định đây là những vấn đề không thể thương lượng, song sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt.