HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đâm người giữa đường rồi bỏ đi sau khi nói "đâm nhầm, cho xin lỗi"!

Châu Tỉnh |

Vụ việc xảy ra ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, tỉnh Lâm Đồng khi người đàn ông bị 2 thanh niên đi xe máy đâm nhầm, nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ việc người đàn ông bị đâm trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 22-8, một người đàn ông bị đâm khi chở vợ trên xe máy trong đường nội bộ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, thuộc địa bàn xã Tuyên Quang.

Vụ đâm nhầm gây chấn động tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 , nạn nhân nguy kịch - Ảnh 1.

Xe Cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: DT

Theo nạn nhân, ông chở vợ đi làm phụ hồ, khi về đến vị trí trên thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí đâm vào vùng bụng. 

Khi ông gặng hỏi lý do, các đối tượng chỉ đáp "đâm nhầm, cho xin lỗi" rồi bỏ mặc nạn nhân với vết thương đầy máu ở vùng bụng.

Người đàn ông sau đó được xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.

Thấy bạn gái đang nói chuyện, kẻ ghen tuông tưới xăng, đốt "tình địch"
Đâm người giữa đường rồi bỏ đi sau khi nói "đâm nhầm, cho xin lỗi"! - Ảnh 2.Cảnh báo liên quan vụ 2 đối tượng lao vào đường cấm, đâm Đại úy CSCĐ

Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đồng chí Lê Đình Công.

Tags

ghen tuông

tình địch

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1

Công an xã Tuyên Quang

đâm nhầm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại