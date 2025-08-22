HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thấy bạn gái đang nói chuyện, kẻ ghen tuông tưới xăng, đốt "tình địch"

Uyên Châu |

Ghen tuông, Tuấn tạt xăng và châm lửa đốt "tình địch" khi thấy đang nói chuyện với bạn gái.

Ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Thấy bạn gái đang nói chuyện, kẻ ghen tuông tưới xăng, đốt "tình địch"- Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn bị bắt

Gần đây, Tuấn và anh Th. (20 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) cùng có quan hệ tình cảm yêu đương với chị H. (17 tuổi, ngụ phường Phước Tân).

Do ghen tuông, khoảng 22 giờ ngày 20-8, Tuấn mua xăng đến nhà H. để đe doạ.

Tuy nhiên, khi đến nơi thấy anh Th. đang đứng nói chuyện cùng chị H. trước cổng nhà, bực tức Tuấn đã tạt xăng vào người anh Th. rồi dùng quẹt bật lửa đốt.

Gây án xong, Tuấn nhanh chân bỏ trốn. Riêng anh Th. đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Đông Hòa, TP HCM vào chiều 21-8.

