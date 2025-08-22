Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào Đại uý Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động CATP) đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối ngày 21/8/2025. ‎

Đại úy Công được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108 với tình trạng chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái. Hiện anh Công có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Chia sẻ trên báo Dân Việt sáng 22/8, vợ Đại úy Lê Đình Công cho biết nhiều tài khoản giả mạo đã tung tin kêu gọi quyên góp, song gia đình khẳng định không nhận ủng hộ vật chất, chỉ mong nhận được tình cảm, sự động viên từ mọi người.

Chị cũng cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm, động viên, quan tâm của mọi người. Gia đình xin đón nhận tình cảm từ mọi người, đó là niềm động viên lớn lao trong thời gian này.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (SN 2007; trú thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎Thời điểm này, các lực lượng Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2/9.

2 đối tượng bị bắt ngay sau đó - Ảnh: CA Hà Nội

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an Thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên 02 đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công làm đồng chí Công và 02 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 02 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 02 đối tượng vào Bệnh viện cấp cứu.

Hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của cán bộ Công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm Nhân dân cả nước đang hướng về dịp lễ trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng thực hiện chế độ, chính sách với đồng chí Lê Đình Công và khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

