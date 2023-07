Đắk Lắk: Đổi gạo lấy vũ khí, Công an một huyện thu nhận hơn 300 khẩu súng

Ngày 7/7, thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đang tổ chức " Điểm đổi gạo lấy vũ khí , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" tại nhiều xã trên địa bàn.

Theo thượng tá Hòa, huyện Ea H’leo là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Tại địa bàn các xã vùng sâu, một số người dân vẫn tự chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn, đi rừng, gây nguy hiểm cho những người xung quanh cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Tại xã Ea Sol (huyện Ea H’leo), đơn vị đã tiếp nhận hơn 70 khẩu súng và nhiều công cụ hỗ trợ, bom mìn còn sót lại. Tại các điểm đổi gạo lấy vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, Công an huyện Ea H'leo phối hợp chính quyền địa phương phát tờ rơi, tuyên tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn. Song song đó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác vận động, thuyết phục nhân dân, bước đầu cũng đã vận động được một số quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp súng và nhiều vũ khí tự chế”, thượng tá Nguyễn Công Hòa cho biết thêm.

Trưởng Công an huyện Ea H'leo cho rằng, trước đây, người dân có súng lo sợ bị lực lượng chức năng xử lý nên không dám giao nộp. Sau khi, Công an huyện Ea H’leo phát động chương trình “Điểm đổi gạo lấy vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo”, nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số rất vui mừng ủng hộ.

Sau 10 ngày triển khai tại các xã, Công an huyện Ea H’leo đã tiếp nhận hơn 300 khẩu súng các loại, có cả súng quân dụng cùng nhiều loại bom, mìn, vật liệu nổ nguy hiểm.

“Trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, Công an huyện Ea H’leo kêu gọi người dân toàn huyện tiếp tục tuyên truyền mọi nhà, mọi người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thời gian tới, Công an huyện Ea H’leo triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, tặng dê, bò cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo công ăn việc làm để bà con đồng bào dân tộc thiểu số không chế tạo vũ khí đi rừng, săn bắn”, thượng tá Nguyễn Công Hòa nói.