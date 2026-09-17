Đại Tướng Surovikin trở lại Moscow – Tàu ngầm, SS-N-33 và Kh-23 giội đòn “Armageddon" chưa từng có vào Ukraine

Hàng chục tên lửa cùng hàng trăm UAV trút xuống nhiều mục tiêu ở Ukraine chỉ trong một đêm, trong khi một diễn biến bất ngờ từ Moscow lập tức thu hút sự chú ý.

Đài TST (Nga) ngày 17/9 đưa tin, ngay sau khi xuất hiện thông tin Đại Tướng Sergei Surovikin đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Algeria và trở lại Moscow, quân đội Nga tiến hành một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào Ukraine trong thời gian gần đây.

Hàng chục tên lửa cùng hàng trăm máy bay không người lái đã đồng loạt hướng tới nhiều mục tiêu ở Kiev, Odessa, Zaporizhzhia và một số khu vực khác.

“Armageddon ở thủ đô”

Theo TST, cuộc tập kích với quy mô chưa từng có bắt đầu ngay sau nửa đêm. Trong vòng hơn một giờ, quân đội Nga đã phóng hơn 30 tên lửa các loại vào những mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Các số liệu sơ bộ cho thấy tổng số tên lửa được sử dụng trong đêm có thể lên tới 50 quả, bao gồm Kalibr phóng từ tàu ngầm, Iskander, SS-N-33 – định danh NATO của tên lửa Zircon – cùng Kh-23. Ngoài ra còn có hàng trăm UAV Geran và Banderol.

TST gọi diễn biến này là “Armageddon ở thủ đô (Kiev)” – cụm từ vừa mô tả mức độ dữ dội của cuộc tập kích, vừa gợi nhắc biệt danh “Tướng Armageddon” của ông Surovikin.

Đại tướng Sergei Surovikin là một trong những chỉ huy quân sự Nga được nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Ông từng chỉ huy lực lượng Nga tại Syria và được truyền thông Nga đặt biệt danh “Tướng Armageddon” vì lối tác chiến cứng rắn cùng những chiến dịch không kích quy mô lớn.

Tên tuổi Surovikin càng được chú ý khi ông trở thành Tổng chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine vào tháng 10/2022, giai đoạn Moscow đẩy mạnh tập kích hạ tầng năng lượng và xây dựng hệ thống phòng thủ kiên cố về sau được gọi là “phòng tuyến Surovikin”.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: ABC News

Cung cấp thêm chi tiết về cuộc tấn công, TST cho biết, tại Kiev, nhiều loạt tiếng nổ được ghi nhận ở các khu vực khác nhau. Những cột khói dày đặc bốc lên giữa thành phố, trong khi ánh lửa từ các đám cháy lớn rực sáng trong đêm.

Kênh giám sát “Biên niên sử Geran” cho biết một tòa nhà văn phòng và nhiều kho hàng tại quận Dniprovskyi đã bị đánh trúng. Một công trình không dùng để ở tại quận Sviatoshynskyi cũng đã trúng đòn.

Ông Sergei Lebedev, điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga tại Nikolayev, tuyên bố một tòa nhà hành chính – công nghiệp được quân đội Ukraine sử dụng làm địa điểm triển khai tạm thời cũng trở thành mục tiêu. Theo ông Lebedev, hơn 20 quân nhân Ukraine có thể đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Thông tin này hiện chưa được phía Ukraine xác nhận.

Trước đó, Nga cũng tuyên bố đã tấn công Xí nghiệp Vận tải Cơ giới Kiev, nơi được cho là sản xuất các phương tiện chuyên dụng phục vụ quân đội Ukraine.

TST nhận định đây là một trong những đêm Kiev phải hứng chịu đòn tập kích nặng nề nhất trong thời gian gần đây.

Một cựu binh Wagner, tác giả kênh Telegram Condottiero, cho biết: “Tướng Surovikin đang ở Moscow và tiến hành kiểm tra sức khỏe quân sự. Nhiệm kỳ công tác tại Algeria đã kết thúc. Những người ngưỡng mộ tài năng của Sergei Vladimirovich nói rằng ông sẽ sớm được bổ nhiệm vào một vị trí mới, trong khi những người không ưa ông lại cho rằng ông sẽ được chuyển sang lực lượng dự bị và nghỉ hưu.”

Theo người này, ông Surovikin sẽ tròn 60 tuổi vào ngày 11/10 và vẫn có thể đảm nhận những trọng trách mới. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức về vị trí tiếp theo của vị tướng Nga.

Không chỉ Kiev, nhiều cơ sở ở Odessa cũng trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Ảnh: TST

Odessa và các tuyến hậu cần tiếp tục bị tập kích

Theo kênh SHOT, sau cuộc tấn công, một số khu vực ở tả ngạn Kiev đã bị mất nước.

Tại tỉnh Odessa, nhiều đòn tập kích bằng tên lửa hành trình Banderol và bom hàng không được ghi nhận. Các mục tiêu nằm tại thành phố Odessa và khu vực lân cận những cây cầu có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine ở Zatoka và Mayaki. Một số cơ sở hạ tầng cảng biển cũng bị đánh trúng.

Nguồn tin Nga cho biết một nhóm UAV Dan-T đã lao vào mục tiêu tại khu vực Poskot ở Odessa. Dan-T được giới thiệu là loại đạn bay lảng vảng tốc độ cao mới của Nga, có khả năng đối phó với các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử.

Đây là ngày thứ tư liên tiếp các mục tiêu tại Zatoka và Mayaki bị tập kích. Mục tiêu của chiến dịch là phá hủy hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho những cây cầu chủ chốt kết nối mạng lưới hậu cần ở miền Nam Ukraine với châu Âu.

Trong 48 giờ đầu tiên, khu vực này đã hứng chịu 12 quả bom lượn có điều khiển cùng nhiều UAV.

Tại thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát, khoảng 10 vụ nổ đã được ghi nhận. Hoạt động chữa cháy kéo dài suốt đêm.

Theo thông tin sơ bộ từ phía Nga, các mục tiêu bao gồm cơ sở hậu cần, bãi tập kết thiết bị quân sự và các cơ sở sản xuất phục vụ quốc phòng.

Tiếng nổ cũng vang lên gần như suốt đêm tại Kirovograd và thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, kể từ khi xung đột bùng phát, hơn 500 đầu máy xe lửa của nước này đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn bởi các cuộc tấn công của Nga. Hơn một nửa số thiệt hại được ghi nhận từ đầu năm nay.

Ukraine hiện đề nghị các nước châu Âu hỗ trợ tìm kiếm đầu máy phù hợp với khổ đường sắt 1.520 mm, đồng thời cung cấp tài chính để Kiev đẩy nhanh quá trình mua sắm.