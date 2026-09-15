Báo Anh: Ông Putin "bắt đầu chiến dịch" lần đầu tiên sau 4 năm, liên minh 32 nước đã bí mật chọn mục tiêu

Vụ tấn công gần đoàn tàu chở chính trị gia châu Âu vừa xuất hiện thêm tình tiết đáng chú ý. Kremlin và liên minh 32 nước lập tức có động thái.

Báo Anh: Ông Putin "bắt đầu chiến dịch" lần đầu tiên sau 4 năm

Truyền thông phương Tây tiếp tục theo dõi vụ máy bay không người lái tấn công một đoàn tàu gần nơi có cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và một số quan chức cấp cao châu Âu. Sự việc làm dấy lên nhận định rằng căng thẳng giữa Nga và NATO có thể bước sang giai đoạn mới.

Theo các hãng tin nước ngoài, vụ tấn công xảy ra trên một tuyến vận tải quan trọng nối Ukraine với phương Tây, được sử dụng để đưa hàng hóa vào Ukraine và phục vụ hoạt động xuất khẩu. Quân đội Ba Lan xác nhận vụ việc và cho rằng Nga có thể đứng sau, trong khi Moscow bị cáo buộc "cố tình làm leo thang xung đột".

Khi được hỏi về vụ tấn công gần đoàn tàu chở các chính trị gia châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không trực tiếp xác nhận trách nhiệm. Ông chỉ cho biết quân đội Nga vẫn đang tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ được giao trên lãnh thổ Ukraine.

Lực lượng cứu hỏa phun nước dập đám cháy trên một toa tàu bị drone tập kích tại Ukraine, gần biên giới Ba Lan - Ảnh: REUTERS

Trong bài bình luận về sự việc, tờ Mirror của Anh đưa ra nhận định đáng chú ý rằng Tổng thống Vladimir Putin đã "bắt đầu một chiến dịch" lần đầu tiên sau 4 năm, qua đó phát tín hiệu rằng các quan chức phương Tây cũng có thể đối mặt với rủi ro khi tới Ukraine.

Theo Mirror, vụ việc chưa thể cản trở các quan chức nước ngoài ra vào Kiev. Tờ báo này cho rằng đó là kết quả từ hoạt động bảo vệ của cơ quan tình báo và lực lượng an ninh Ukraine cùng NATO. Tuy nhiên, tác giả bài viết nhận định lực lượng tình báo Nga đã tiến rất gần mục tiêu và dường như suýt đạt được ý định vào cuối tuần qua.

Những đánh giá trên mới là nhận định của truyền thông Anh, trong khi Nga không xác nhận cách diễn giải này. Dù vậy, vụ tấn công vẫn được báo chí phương Tây xem là dấu hiệu cho thấy phạm vi rủi ro quanh xung đột Ukraine đang mở rộng, đặc biệt khi ngày càng nhiều quan chức NATO tới Kiev.

Tờ Le Figaro của Pháp cho rằng diễn biến này có thể thúc đẩy NATO tăng cường hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, nhiều độc giả của tờ báo lại kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thận trọng, tránh đưa ra quyết định có thể khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.

Một số bình luận cũng nhắc đến vai trò của ông Boris Johnson trong giai đoạn đầu xung đột. Các ý kiến cho rằng cựu Thủ tướng Anh luôn ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ Kiev, nhưng chính người dân Ukraine và các nước châu Âu mới là những bên trực tiếp gánh chịu hậu quả về nhân mạng và kinh tế.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

NATO bí mật lập danh sách mục tiêu

Sau vụ việc, Mirror cho rằng NATO - liên minh với 32 quốc gia thành viên - đang tiến gần một "thời điểm bước ngoặt", khi lãnh đạo liên minh có thể phải cân nhắc các hành động quyết liệt hơn. Theo tờ báo Anh, giới lãnh đạo và chỉ huy NATO đã chuẩn bị một danh sách các mục tiêu hoặc biện pháp đáp trả, nhằm bảo đảm liên minh có thể hành động nhanh chóng nếu tình hình xấu đi.

Tuy nhiên, bài viết không công bố chi tiết danh sách này và cũng chưa có xác nhận chính thức từ NATO. Vì vậy, thông tin về "danh sách mục tiêu" chủ yếu phản ánh suy đoán của truyền thông Anh về các phương án mà liên minh có thể tính đến, thay vì một kế hoạch quân sự đã được công khai.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố vài tuần hoặc vài tháng tới có thể mang tính quyết định đối với nỗ lực đạt được hòa bình tại châu Âu. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Phần Lan, ông Merz nhấn mạnh Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev và tìm cách thuyết phục người dân rằng bảo vệ châu Âu phù hợp với lợi ích của họ.

Tuyên bố được đưa ra khi chính phủ Đức chịu sức ép vì chính sách kinh tế và chi tiêu quốc phòng ngày càng lớn. Theo truyền thông Đức, tín nhiệm dành cho ông Merz đang suy giảm, nhưng nhà lãnh đạo này vẫn ưu tiên các vấn đề an ninh và đối ngoại của châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo các chính phủ châu Âu không triển khai lực lượng tới Ukraine, kể cả dưới danh nghĩa gìn giữ hòa bình. Washington Post dẫn lời nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow không phải là mối đe dọa đối với châu Âu, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận hiện nay của phương Tây.

Những tuyên bố đối lập cho thấy khoảng cách giữa Nga và NATO vẫn rất lớn. Trong khi phương Tây thảo luận khả năng mở rộng hỗ trợ cho Kiev, Moscow tiếp tục coi sự hiện diện quân sự của các nước châu Âu tại Ukraine là một bước đi nguy hiểm, có thể đẩy xung đột vượt ra ngoài phạm vi hiện tại.