10.000 đại diện từ 191 quốc gia quy tụ, bài phát biểu của Tổng thống Putin nhận cơn mưa pháo tay

Tổng thống Nga Vladimir Putin mở đầu với ý nghĩa đặc biệt của từ “mir” trong tiếng Nga. Bài phát biểu sau đó nhanh chóng làm "dậy sóng" mạng xã hội và truyền thông phương Tây.

10.000 đại diện đến từ 191 quốc gia quy tụ ở Nga

Từ ngày 11 đến 17/9, thành phố Yekaterinburg trở thành tâm điểm của một sự kiện quốc tế quy mô lớn khi đăng cai Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026.

Theo ban tổ chức, sự kiện quy tụ 10.000 người đến từ hơn 191 quốc gia. Trong số đó có khoảng 1.000 thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi. Một đội ngũ gồm 2.000 tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ các đại biểu trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Sức hút của sự kiện được thể hiện ngay từ vòng đăng ký. Hơn 100.000 đơn đăng ký đã được gửi về từ 191 quốc gia, cao gấp hơn 10 lần số suất chính thức. Đáng chú ý, lượng đơn của ứng viên quốc tế cao hơn phía Nga khoảng 20.000, trải rộng từ châu Âu, châu Á, châu Phi, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Mỹ đến Australia.

Ông Putin vừa có bài phát biểu đáng chú ý tại Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026. Ảnh: VZ

Algeria, Pakistan và Brazil dẫn đầu về số đơn đăng ký từ nước ngoài. Nhóm 10 quốc gia có nhiều ứng viên nhất còn bao gồm Morocco, Uzbekistan, Ấn Độ, Indonesia, Kyrgyzstan, Việt Nam và Libya.

Tại lễ hội, các đoàn Argentina, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Saudi Arabia nằm trong nhóm có số lượng đại biểu nổi bật. Đại diện từ một số quốc gia phương Tây cũng có mặt, cho thấy phạm vi của sự kiện không chỉ giới hạn trong không gian hậu Xô viết hoặc các nước thuộc nhóm BRICS.

Thành phần tham dự gồm những người trẻ đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, công nghệ, quản lý nhà nước, truyền thông, thể thao, kinh doanh, công nghiệp sáng tạo và các dự án xã hội.

Khoảng 650 hoạt động được tổ chức tại Trung tâm triển lãm quốc tế Yekaterinburg-Expo, khuôn viên Đại học Liên bang Ural và một số địa điểm công cộng trong thành phố. Chương trình bao gồm các phiên thảo luận, triển lãm, hoạt động thể thao, giới thiệu công nghệ, trình diễn văn hóa và giao lưu giữa những đoàn đại biểu quốc tế.

Lễ khai mạc diễn ra ngày 13/9 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nga và nước ngoài. Trong số những khách mời được chú ý có nam diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ Halit Ergenç, ngôi sao của loạt phim Thế kỷ huy hoàng, cùng ca sĩ kiêm diễn viên Natalia Oreiro, nhóm nhạc Hàn Quốc W24 và nữ ca sĩ Nam Phi LIZWI.

Bài phát biểu của ông Putin nhận "cơn mưa pháo tay"

Trong thông điệp gửi tới những người tham dự liên hoan, Tổng thống Nga Vladimir Putin mở đầu bằng cách giải thích ý nghĩa đặc biệt của từ “mir” trong tiếng Nga.

Theo ông Putin, từ này vừa có nghĩa là hòa bình, tình hữu nghị và sự đồng thuận, vừa mang nghĩa thế giới – bao gồm hành tinh, nhân loại, tất cả quốc gia và các dân tộc trên Trái Đất.

“Điều đó lý giải rất nhiều về tính cách của nhân dân Nga đa sắc tộc, cũng như những quyết định và hành động của chúng tôi. Nếu kết bạn, chúng tôi sẽ gắn bó bền chặt và lâu dài. Nếu sống với nhau như những người hàng xóm, chúng tôi mong mọi việc đều công bằng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau”, ông Putin nói.

10.000 đại diện đến từ 191 quốc gia quy tụ ở Nga để tham dự Liên hoan Thanh niên Quốc tế 2026. Ảnh: Sputnik/RIA

Nhà lãnh đạo Nga sau đó đưa ra thông điệp về quyền bình đẳng giữa các quốc gia và dân tộc. Ông nhấn mạnh rằng số phận của một con người không nên bị quyết định bởi quốc tịch, địa vị, nguồn gốc hay số tiền họ sở hữu.

“Chúng tôi tin rằng mỗi dân tộc đều có quyền tự lựa chọn con đường phát triển, được tiếp cận bình đẳng với thuốc men, lương thực, nước và năng lượng; có cơ hội được học tập và sử dụng những công nghệ mới nhất – những thành tựu cần trở thành tài sản chung của toàn nhân loại”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Thông điệp của ông Putin đã nhận được "cơn mưa pháo tay" từ các đại biểu quốc tế, sau đó nhanh chóng được truyền thông Nga, phương Tây và mạng xã hội chia sẻ, bình luận.

Trong bối cảnh Nga vẫn đang chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và những nỗ lực hạn chế quan hệ với Moscow, phát biểu về một trật tự dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và quyền tự lựa chọn con đường phát triển nhanh chóng gây chú ý.

Thông điệp này cũng trùng khớp với chủ đề mà Nga liên tục thúc đẩy tại các diễn đàn quốc tế: phản đối việc một nhóm quốc gia áp đặt mô hình phát triển hoặc tiêu chuẩn chính trị của mình lên phần còn lại của thế giới.

Bài phát biểu của ông Putin nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ảnh: Mail

Nga duy trì mạng lưới đối tác rộng rãi bất chấp sức ép từ phương Tây

Sau bài phát biểu, phóng viên chiến trường Nga Alexander Sladkov lập tức đưa ra một câu hỏi mang tính thách thức đối với phương Tây:

“Thế nào, các ‘đồng nghiệp’ phương Tây, đã cô lập được Nga chưa? Đại diện của hơn 190 quốc gia trên thế giới đã đến dự Liên hoan Thanh niên. Ở đó có rất nhiều thứ đáng để chiêm ngưỡng – nói một cách khiêm tốn là như vậy. Và cũng có rất nhiều điều đáng để trải nghiệm”.

Câu hỏi của ông Sladkov nhắm trực tiếp đến luận điểm về việc Nga bị cô lập sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Trong hơn bốn năm qua, Mỹ, Liên minh châu Âu và một số đồng minh đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt, thu hẹp hợp tác và tìm cách hạn chế sự hiện diện của Moscow trên các diễn đàn quốc tế.

Tuy nhiên, theo tờ Topcor, bức tranh tại Yekaterinburg cho thấy một thực tế phức tạp hơn. Nga có thể gặp nhiều rào cản trong quan hệ với phương Tây, nhưng vẫn duy trì được mạng lưới tiếp xúc và đối tác rộng rãi với châu Á, châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh và không gian hậu Xô viết.

Việc hơn 100.000 người từ 191 quốc gia nộp đơn tham dự, trong khi sự kiện chỉ có 10.000 suất, được Moscow xem là bằng chứng cho thấy những nỗ lực cô lập Nga chưa thể cắt đứt hoàn toàn sức hút cũng như các mối liên hệ quốc tế của nước này.