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Đại tá Nga: Lực lượng tên lửa Triều Tiên đã sẵn sàng tấn công Ukraine?

Bạch Dương
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Triều Tiên và Nga dường như đã bước vào một giai đoạn hợp tác quân sự mới, không còn giới hạn ở hoạt động mang tính chất phòng thủ.

Triều Tiên và Nga: Sẵn sàng tấn công Ukraine bằng tên lửa vào năm 2026? - Ảnh 1.

Đang xuất hiện thông tin Triều Tiên đã triển khai một đơn vị tên lửa ở Nga để thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp tên lửa đạn đạo, bệ phóng và nhân sự.

Mặc dù vậy hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga hay Triều Tiên về thông tin gây sốc này.

Trước diễn biến trên, Đại tá về hưu Timur Syrtlanov - một thành viên của đoàn chủ tịch tổ chức toàn Nga "Sĩ quan Nga" không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ sớm phóng tên lửa đạn đạo về phía Ukraine.

Theo các báo cáo của truyền thông phương Tây, Nga cùng với Triều Tiên đang triển khai một đơn vị tấn công trang bị 120 tên lửa đạn đạo và 6 bệ phóng.

Ông Kim Jong-un được cho là đã chuyển giao một lô 40 tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24 cho Nga, cùng với 90 quân nhân.

Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận thông tin này, nhưng gần đây thực sự đã xuất hiện hình ảnh cho thấy binh sĩ Triều Tiên xuất hiện tại một trong những trường bắn thử tên lửa của Nga.

"Các phương tiện truyền thông phương Tây tuyên bố Nga đang hoàn tất việc triển khai lữ đoàn tên lửa Chosun Inmingun, bao gồm 6 bệ phóng với số lượng ước tính là 120 tên lửa đạn đạo KN-23/24.

Tuy vậy, điều quan trọng hơn chính là việc họ đang đưa tin như thể có điều gì đó không ổn", phóng viên quân sự Alexei Sukonkin của Primorye bình luận về tin tức này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Sybiha đã lập tức phản hồi về tin tức triển khai đơn vị tên lửa. Ông tuyên bố các bệ phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ bị phá hủy nếu Nga triển khai chúng trên lãnh thổ của mình để tấn công Ukraine.

Triều Tiên và Nga: Sẵn sàng tấn công Ukraine bằng tên lửa vào năm 2026? - Ảnh 3.

Binh sĩ Triều Tiên sẽ trực tiếp dùng tên lửa đạn đạo tấn công Ukraine thay vì giao cho Nga?

Chuyên gia quân sự, Đại tá về hưu Timur Syrtlanov tiếp đó đã nhắc lại thỏa thuận tương trợ lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Triều Tiên.

"Hoàn toàn có khả năng các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho chúng tôi trong chiến dịch quân sự đặc biệt, giống như họ đã giúp đánh đuổi quân Ukraine khỏi khu vực Kursk vào năm 2024 - 2025.

Tôi không loại trừ khả năng các thỏa thuận quân sự của chúng ta sẽ đạt đến một cấp độ mới, cụ thể là việc sử dụng những hệ thống tên lửa của Triều Tiên, bao gồm cả tên lửa đạn đạo".

Nếu diễn biến trên được xác nhận, cuộc chiến sẽ leo thang tới mức độ cực kỳ nguy hiểm khi một quân đội chính quy nước ngoài tham gia những cuộc tấn công của Nga.

Theo k-politika
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Tags

Nga

Triều Tiên

Ukraine

tên lửa

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