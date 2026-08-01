Đại sứ Việt Nam tại Mỹ nói về việc hợp tác với hãng chip Nvidia

Hãng chip AI dẫn đầu thế giới Nvidia đã vào Việt Nam để lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển, có thể sẽ đào tạo nguồn nhân lực. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, việc hợp tác này còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của Việt Nam, phải trải qua từng bước chứ không phải chúng ta muốn là làm được ngay, kể cả khi đối tác rất thiện chí.

Sáng 1/8, trả lời PV Tiền Phong bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược của Việt Nam đóng vai trò là kim chỉ nam, là định hướng để các cơ quan đại diện, trong đó có các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, làm việc với đối tác nhằm kết nối và tranh thủ nguồn lực khoa học - công nghệ cho đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Thu Loan.

Mỹ vẫn là quốc gia đi đầu thế giới về phát triển khoa học - công nghệ hiện nay, dù cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia trong lĩnh vực này đang nóng lên từng ngày.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ hiện tập trung vào các công nghệ nguồn, công nghệ mới, để hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển. Một trọng tâm nữa là nguồn nhân lực, để hỗ trợ Việt Nam tiếp cận những công nghệ mới, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới.

Một yếu tố quan trọng khác là phải tìm cách thúc đẩy các trung tâm công nghệ của Mỹ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, tất nhiên không phải tất cả nhưng là những gì mà chúng ta có khả năng hấp thụ. Đại sứ cho biết đó là những hướng mà các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đang làm.

“Chúng tôi tiếp cận các công ty công nghệ, các viện nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu. Đó là những nơi mà chúng tôi coi là trọng điểm”, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nói và cho biết, một trong những nơi mà các cơ quan đại diện Việt Nam đang tập trung thúc đẩy hợp tác là Đại học Arizona. Arizona là bang phát triển rất mạnh và thành công về khoa học - công nghệ, với một hệ sinh thái hoàn thiện bắt đầu từ đào tạo nguồn nhân lực.

Nguồn nhân lực chất lượng cao thu hút các doanh nghiệp công nghệ cùng các trung tâm và viện nghiên cứu đến Arizona, để tận dụng lực lượng lao động trình độ cao. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nói rằng đó là mô hình rất tốt, Việt Nam đã làm việc với Đại học Arizona, tiến tới việc mở trường đại học công nghệ tại Việt Nam.

Về nỗ lực thu hút trí thức người Việt ở Mỹ, theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, trước tiên phải hiểu nguồn trí thức người Việt đang ở những đâu, gồm những ai, làm việc trong lĩnh vực nào, từ người này có thể giới thiệu người khác. Việt Nam đang nỗ lực tận dụng những người Việt có trình độ, năng lực về khoa học - công nghệ, để họ hỗ trợ chúng ta tiếp cận các trung tâm công nghệ cao.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, các cơ quan đại diện tại Mỹ đang chuẩn bị lập mạng lưới những người Việt có năng lực và trình độ về khoa học - công nghệ. Trước hết là những giáo sư, tiến sĩ đang ở giảng dạy tại các trường đại học, cùng với những người đang làm việc tại các hãng công nghệ. Gần đây, tổ chức gồm các chuyên gia và sinh viên Việt Nam ở Mỹ đã được đổi mới và nâng cấp, với chương trình làm việc rất chi tiết.

Hãng chip AI dẫn đầu thế giới Nvidia đã vào Việt Nam để lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển, có thể sẽ đào tạo nguồn nhân lực. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, việc hợp tác này còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của Việt Nam, phải trải qua từng bước chứ không phải chúng ta muốn là làm được ngay, kể cả khi đối tác rất thiện chí.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, ngoại giao kinh tế bao trùm rất rộng, nhưng có thể hiểu đơn giản là làm những điều có thể mang nguồn lực về Việt Nam từ bên ngoài. Nguồn lực đó có thể là vốn, đầu tư, kết nối để đẩy mạnh thương mại, chuyển giao và tiếp thu công nghệ.

Trước đây, ngoại giao kinh tế lấy thước đo là kết quả xuất nhập khẩu, con số về vốn đầu tư. Ngày nay, những khía cạnh đó vẫn được tiếp tục thúc đẩy, nhưng quan trọng hơn là nâng cao nguồn lực, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho sự phát triển của Việt Nam, trong đó có khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực, hệ sinh thái phát triển, những kiến thức về quản trị… Những yếu tố đó đều hỗ trợ cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.