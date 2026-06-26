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Đại lý xả kho Geely Coolray bản cũ: Giá thực tế chỉ hơn 500 triệu, rẻ cỡ Kia Sonet nhưng trang bị ngang ngửa Xforce, Yaris Cross

Bảo Lâm
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Geely Coolray bản Flagship đang được một đại lý tại TP.HCM giảm 85 triệu đồng xuống còn 514 triệu đồng, đưa giá bán thực tế ngang nhiều mẫu SUV hạng A trên thị trường.

Những chiếc Geely Coolray đời cũ đang được một số đại lý đẩy mạnh ưu đãi nhằm giải phóng lượng xe tồn kho còn lại. Cụ thể, một đại lý tại TP.HCM hiện chỉ còn duy nhất một chiếc Geely Coolray bản Flagship màu đỏ. Mẫu xe này được chào bán với giá 514 triệu đồng, thấp hơn 85 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu là 599 triệu đồng.

Đại lý đang xả kho những chiếc Geely Coolray đời cũ cuối cùng. Ảnh: Đại lý

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của Geely Coolray tiệm cận nhóm SUV hạng A. Mức 514 triệu đồng nằm giữa khoảng giá của Kia Sonet (489-609 triệu đồng) và Hyundai Venue (499-539 triệu đồng). Trong khi đó, Coolray vốn được định vị ở phân khúc SUV hạng B, cạnh tranh với các mẫu xe như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta.

Dù được bán với mức giá ngang nhiều mẫu xe cỡ nhỏ hơn, Geely Coolray vẫn sở hữu kích thước thuộc nhóm SUV hạng B. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.330 x 1.800 x 1.609 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm. Khoảng sáng gầm đạt 180 mm.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách thể thao với nhiều chi tiết góc cạnh. Ảnh: AP Team

Ngoại thất của Coolray mang phong cách thể thao với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED toàn phần, bộ mâm hợp kim 18 inch và cánh gió phía sau. Phiên bản Flagship còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh.

Khoang nội thất sử dụng màn hình trung tâm 10,25 inch đặt nổi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động có cửa gió hàng ghế sau cùng hệ thống âm thanh 6 loa.

Khoang lái nổi bật với màn hình trung tâm 10,25 inch đặt nổi. Ảnh: AP Team

Về vận hành, Geely Coolray sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 3 xi-lanh, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt.

Đây vẫn là một trong những mẫu SUV hạng B có thông số công suất và mô-men xoắn thuộc nhóm cao nhất phân khúc. Nhà sản xuất công bố khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 7,9 giây.

Động cơ tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 177 mã lực. Ảnh: AP Team

Trang bị an toàn trên bản Flagship gồm 6 túi khí, camera 360 độ, cảm biến trước/sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động.

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