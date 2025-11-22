Đại gia Thái dốc thêm 500 triệu USD vào Việt Nam, kỳ vọng tổ hợp hóa dầu 5 tỷ USD trở thành "trụ đỡ" lợi nhuận cho cả Tập đoàn

Theo thông tin từ Bangkok Post , Siam Cement Plc (SCG) – tập đoàn công nghiệp lớn của Thái Lan – đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 500 triệu USD (tương đương khoảng 12.500 tỷ đồng) vào Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoản đầu tư bổ sung này dự kiến sẽ nâng tổng vốn đầu tư tại dự án lên mức 5,6 tỷ USD vào năm 2027.

Đáng chú ý, ông Kulachet Dharachandra, Tổng giám đốc SCG Việt Nam cho biết, sau khi tái khởi động vào tháng 8 vừa qua, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn hiện đã nâng công suất sử dụng lên mức trên 85%. Trước đó, vào mùa thu năm ngoái, tổ hợp này từng phải tạm ngưng hoạt động do nhu cầu thị trường thấp và biên lợi nhuận ngành hóa chất sụt giảm.

Giới phân tích nhận định, mức công suất vận hành cao ngay sau khi mở lại có sự tác động tích cực từ các thay đổi trong chính sách thuế nhập khẩu gần đây. Cụ thể, Nghị định 199/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 8/7/2025 đã áp dụng mức thuế nhập khẩu 2% đối với một số nhóm hàng hạt nhựa. Chính sách này áp dụng cho các mã HS của hạt nhựa HDPE (3901.20.00) và LLDPE (3901.10.92, 3901.40.00) – những sản phẩm chủ lực của nhà máy Long Sơn.

Việc áp dụng thuế nhập khẩu mới được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho ngành sản xuất polyolefin trong nước trước áp lực từ hàng nhập khẩu. Trong bối cảnh LSP là đơn vị sản xuất quy mô lớn tại thị trường nội địa đối với các dòng sản phẩm này, chính sách mới đã tạo điều kiện thuận lợi để SCG duy trì hoạt động sản xuất ổn định và quyết định mở rộng đầu tư, bất chấp việc tập đoàn vừa báo cáo khoản lỗ ròng 669 triệu baht trong quý 3 tại thị trường Thái Lan .

Ông Kulachet Dharachandra - tổng giám đốc Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Về định hướng kinh doanh, đại diện SCG cho biết Việt Nam đang được xác định là cơ sở sản xuất quan trọng. Ông Kulachet khẳng định Long Sơn sẽ trở thành trung tâm sản xuất các sản phẩm hóa chất chủ lực. Theo kế hoạch, 50% sản lượng từ tổ hợp này sẽ được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Châu Âu và Úc ; 50% còn lại sẽ phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại Việt Nam.

Hiện tại, SCG đang sở hữu danh mục đầu tư khoảng 7 tỷ USD với 28 dự án tại Việt Nam. Tập đoàn này cũng đang thực hiện việc chuyển dịch sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng phục vụ xuất khẩu sang Việt Nam nhằm tối ưu hóa chi phí và tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Về triển vọng tài chính, lãnh đạo SCG dự kiến Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn sẽ đạt doanh thu 1,5 tỷ USD vào năm 2026 khi vận hành tối đa công suất và bắt đầu ghi nhận dòng tiền dương từ năm 2028. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của SCG đã tăng 10,7% từ đầu năm, trái ngược với mức giảm 9,3% của chỉ số chung trên thị trường chứng khoán Thái Lan.