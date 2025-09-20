Đại gia gốc Thanh Hóa xây vòm thép lớn nhất hành tinh, góp mặt làm công trình World Cup… từng là nhân viên kỹ thuật tại các xưởng cơ khí nhỏ lẻ

Ít ai ngờ, người đàn ông xuất phát điểm là một nhân viên kỹ thuật giản dị cách đây gần ba thập kỷ, nay lại là "thuyền trưởng" lèo lái một trong những tập đoàn kết cấu thép hàng đầu Việt Nam – Đại Dũng Group. Dưới sự dẫn dắt của doanh nhân Trịnh Tiến Dũng, Đại Dũng đã vươn mình trở thành tên tuổi quen thuộc trong hàng loạt công trình lớn.

Sinh năm 1969 tại làng Yên Định, xã Định Tân, huyện Yên Định (cũ), tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Tiến Dũng bắt đầu sự nghiệp với vai trò một nhân viên kỹ thuật tại các xưởng cơ khí nhỏ lẻ ở TP.HCM.

Những năm đầu thập niên 1990, ngành cơ khí Việt Nam còn manh mún, công nghệ lạc hậu, phần lớn thị trường do doanh nghiệp nước ngoài nắm giữ. Nhưng với khát vọng tạo dựng một thương hiệu lớn, Trịnh Tiến Dũng đã quyết định khởi nghiệp.

Năm 1995, từ một xưởng nhỏ chỉ 20 công nhân với số vốn 300 triệu đồng, Công ty TNHH Cơ khí XDTM Đại Dũng ra đời. Hai năm sau, ông đã mạnh dạn thuê đất trong KCN Lê Minh Xuân (TPHCM) để đầu tư xây dựng nhà xưởng lớn hơn, vừa làm cho các khách hàng bên ngoài, vừa làm cho các khách hàng trong khu công nghiệp đó.

Từ một công ty non trẻ mới thành lập, Đại Dũng đã từng bước trở thành thương hiệu thi công nhà xưởng cho rất nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp như: Tân Tạo, Sóng Thần, Biên Hòa 2, Khu chế xuất Tân Thuận, Khu chế xuất Linh Trung, KCN Việt Nam – Singapore (VSIP).

Đến năm 2000, ông đã đẩy mạnh đầu tư nhà máy thứ hai tại KCN Lê Minh Xuân để đáp ứng nhu cầu đơn hàng. Chỉ 2 năm sau đó, hai nhà máy trên được tập trung về địa điểm thứ ba, đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển công ty của ông tại huyện Bình Chánh. Cứ như thế, những nhà máy mang tên Đại Dũng lần lượt ra đời ở Long An và Quảng Ngãi.

Từ những bước đi chập chững, sau 30 năm phát triển, hiện tập đoàn sở hữu 6 cụm nhà máy với diện tích gần 120 ha, công suất 300.000 tấn kết cấu thép mỗi năm. số lượng nhân sự nay đã nâng lên đến 6.000 người, trong đó có gần 1.000 kỹ sư.

Không chỉ phát triển quy mô sản xuất, Đại Dũng còn mở rộng dịch vụ thiết kế, thi công, cung ứng trọn gói cho các công trình hạ tầng, công nghiệp, thương mại và văn hóa. Sản phẩm của Đại Dũng hiện diện ở nhiều dự án trong và ngoài nước, từ khu công nghiệp ở Việt Nam, nhà máy tại Đông Nam Á, cho đến công trình tầm cỡ ở Trung Đông.

Dấu ấn tại các công trình thế kỷ

Một trong những cột mốc đưa tên tuổi Đại Dũng ra thế giới là sân vận động Lusail (Qatar) – nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022. Trong vòng một năm, Đại Dũng cung cấp 6.000 tấn thép cho sân vận động Lusail và toàn bộ 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (sân 974) – công trình dạng module không mối hàn, với sai số kỹ thuật ở mức 2mm.

Từ đây, tên tuổi của Đại Dũng đã xuất hiện trong danh sách nhà thầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và nhiều tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới. Khác với nhiều doanh nghiệp chỉ tham gia một phần công đoạn, công ty đảm nhận toàn bộ chuỗi giá trị gồm thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp dựng.

Sau màn "chào sân" này, Đại Dũng tiếp tục được Qatar giao thực hiện dự án khí đốt lớn nhất thế giới North Field East.

Trên website của Đại Dũng, Tập đoàn này cũng tham gia nhiều công trình lớn khác như dự án sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia), dự án khai mỏ (nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter) của Mỹ tại Indonesia, dự án tòa nhà Power House Parramatta - biểu tượng mới của nước Úc...

Mới đây nhất, Đại Dũng tiếp tục thực hiện một dự án quốc tế tại Riyadh (Saudi Arabia) là Bảo tàng Misk Ilmi trị giá 700 triệu USD.

Ở dự án này, Đại Dũng đảm nhận 7.000 tấn kết cấu thép, thiết kế toàn bộ bản vẽ Tekla Structures, cung cấp và thi công lắp dựng với tổng giá trị gói thầu 52 triệu USD, khoảng 1.300 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Đại Dũng còn ghi dấu ấn với mái vòm thép lớn nhất hành tinh nặng tới 24.000 tấn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (huyện Đông Anh, Hà Nội) có quy mô hơn 90 ha, với diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn 2 đạt 304.000 m2 – nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Trước đó vào chiều ngày 16/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), Thủ tướng chia sẻ sự tâm đắc và xúc động khi đến thăm mái vòm thép này, một sản phẩm do chính người Việt Nam thiết kế, do người Việt Nam sản xuất và do người Việt Nam thi công thần tốc.

"Một công trình như thế dự kiến làm trong vòng hai năm đã là nhanh, sau đó rút xuống một năm rưỡi rồi yêu cầu làm trong 10 tháng để chúng ta có một sản phẩm để thưởng thức trong những ngày vừa qua là rất thần tốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 10 ha, chiều cao đỉnh mái 57m, được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh hiện nay.

Tại thị trường trong nước, Đại Dũng đã tham gia vào các dự án Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 – Sân bay Nội Bài, Sân bay Vinh, Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất, Khu liên hợp Gang – Thép Hòa Phát, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy Niken, Nhà máy CN Pepsi, Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt...

Không dừng lại ở lĩnh vực công nghiệp, Đại Dũng đang mở rộng vai trò sang lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị. Cùng với Hòa Phát và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), doanh nghiệp thành lập liên danh DCH để đề xuất làm tổng thầu EPC cho tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) tại TP.HCM.

Với chiều dài hơn 11 km và tổng vốn đầu tư 47.890 tỷ đồng, đây là một trong những dự án metro trọng điểm của cả nước. Nếu được lựa chọn, liên danh DCH sẽ đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC trong lĩnh vực metro đô thị.

Mạng lưới doanh nghiệp của ông Trịnh Tiến Dũng

Trải qua nhiều lần tăng vốn điều lệ, lần thay đổi gần nhất vào cuối tháng 6/2025, Tập đoàn Đại Dũng của doanh nhân Trịnh Tiến Dũng ghi nhận vốn điều lệ gần 1.999 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Bên cạnh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Tập đoàn Đại Dũng, ông Trịnh Tiến Dũng còn là lãnh đạo của loạt doanh nghiệp khác như CTCP BĐS Trường Phát Lộc; CTCP cơ khí Đại Dũng III và CTCP thương mại BĐS Vĩnh Lộc.

Trong đó, BĐS Trường Phát Lộc thành lập tháng 9/2018, đến thời điểm tháng 3/2021 doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 40,5 tỷ đồng lên 670 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Trịnh Tiến Dũng giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Còn Đại Dũng III được thành lập tháng 1/2015. Thời điểm tháng 9/2023, công ty tăng vốn điều lệ từ gần 148,7 tỷ đồng lên gần 208,7 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Tại đây, ông Trịnh Tiến Dũng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

BĐS Vĩnh Lộc được thành lập tháng 1/2019 với vốn điều lệ 20,5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, ông Trịnh Tiến Dũng góp 13,32 tỷ đồng, tương đương 65% vốn góp. Tại đây, doanh nhân sinh năm 1969 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Đến tháng 6/2019, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Ông Trịnh Tiến Dũng giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.



